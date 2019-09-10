Mẹ đơn thân: Những khi quá mỏi mệt đừng quên những điều này

Yêu - Hôn nhân 10/09/2019 17:03

Nếu đã chấp nhận làm mẹ đơn thân, bạn đừng khóc vì chuyện đã qua. Hãy thầm cảm ơn đời vì hôm nay bạn còn có con bên mình, hãy mỉm cười vui vẻ vì đã dám rời bỏ người đàn ông bội bạc kia…

Phụ nữ làm mẹ đơn thân dù kiên cường đến mấy cũng có những phút yếu lòng, cũng có những lúc tưởng chừng như ngạt thở trong những uất hận. Thế nhưng, nếu có mệt mỏi chán chường, sức cùng lực kiệt bạn cũng hãy tự nhủ rằng, đời bạn giờ không chỉ một mình mà còn có con. Chỉ cần không buông xuôi, không chùn bước thì tương lai như ý đang chờ đợi bạn phía trước.

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Mẹ đơn thân nếu có mệt mỏi chán chường, sức cùng lực kiệt cũng hãy tự nhủ rằng, đời bạn giờ không chỉ một mình mà còn có con - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có khi mệt mỏi, mẹ đơn thân đừng quên những lời xương máu dưới đây. Dám chắc, nó sẽ vực dậy tinh thần, ủi an tâm hồn bạn rất hiệu quả đấy!

1. Nếu ngay cả sinh con một mình bạn cũng làm được thì cửa ải nuôi con một mình bạn cũng sẽ vượt qua được. Hãy nhớ, chuyện lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp đều ở suy nghĩ của mỗi người.

2. Làm mẹ đơn thân, thay vì than thân trách phận phụ nữ hãy chấp nhận thực tại và hài lòng với những gì mình đang có. Dẫu bạn có thua thiệt hơn phụ nữ khác nhưng ít ra, đời bạn không phải dính chặt vào gã đàn ông tệ bạc nào.

3. Nếu đã chấp nhận làm mẹ đơn thân, bạn đừng khóc vì chuyện đã qua. Hãy thầm cảm ơn đời vì hôm nay bạn còn có con bên cạnh, mỉm cười khi ánh mắt chạm nhau.

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Làm mẹ, phụ nữ có chồng hay đơn thân đều phải cố gắng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường - Ảnh minh họa: Internet

4.  Chẳng ai quản được miệng lưỡi thế gian. Thay vì sống vì người đời bạn hãy học cách sống cho bản thân, bỏ ngoài tai những lời tàn độc mới có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và kiến tạo cuộc sống.

5. Làm mẹ, phụ nữ có chồng hay đơn thân đều phải cố gắng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường. Bởi nếu mềm yếu, nhu nhược thì bạn sẽ chẳng đủ sức lực, tâm trí để chăm sóc con thật tốt, nuôi dạy con nên người.

6. Những khi mệt mỏi, kiệt sức đến rệu rã thì bạn cứ việc nghỉ ngơi. Đừng ép bản thân phải gồng mình chống chọi, cũng đừng tự ép mình phải là nữ cường nhân. Sau khi đã hồi phục sức khỏe, đã lấy lại tinh thần thì bạn cứ việc chiến đấu với cuộc đời.

7. Đừng vì làm mẹ một mình mà biến bản thân thành phụ nữ cô độc. Bởi lẽ, phụ nữ cô đơn rồi sẽ tìm được người sẵn lòng yêu thương, nâng niu mình. Phụ nữ cô độc lạnh buốt đến mức chẳng mở cửa trái tim mình thì không ai có thể lại gần.

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Ảnh minh họa: Internet

8. Chỉ cần sống không thẹn với lòng, không giật chồng thiên hạ, không ăn nằm với đàn ông khác để moi tiền thì bạn chẳng việc gì phải nín nhịn trước những câu soi mói “con đấy chắc làm vợ bé đấy”, “tiểu tam mới phải một mình nuôi con” của những cô hàng xóm lắm lời.

9. Phụ nữ đừng vì đau lòng, tủi hờn trong cuộc sống của mẹ đơn thân mà quên mất việc cần làm ngay bây giờ là kiếm tiền. Tập trung phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền là cách để mẹ con bạn có cuộc sống đủ đầy, dễ chịu.

10. Hãy nhìn vào nụ cười của con để thấy rằng, đấy chính là nguồn động lực để bạn có thể vượt qua mọi khốn khó trong đời.

Cuối cùng, phụ nữ độc thân, phụ nữ nuôi con một mình hay đã kết hôn cũng đừng quên rằng bạn hãy thật xinh đẹp, rạng rỡ và hạnh phúc thật nhiều.

Bất cứ ai làm mẹ đơn thân cũng phải sống chung với 3 nỗi sợ này mỗi ngày

Bất cứ ai làm mẹ đơn thân cũng phải sống chung với 3 nỗi sợ này mỗi ngày

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