Mẫu phụ nữ này dù có đẹp đến mấy thì đàn ông cũng chỉ yêu cho vui chứ không lấy làm vợ

Yêu - Hôn nhân 26/11/2017 18:22

Đây là những mẫu người đàn bà đàn ông chỉ yêu cho vui chứ không lấy làm vợ.

Chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi có những phụ nữ xinh đẹp rạng ngời “sắc nước khuynh thành” nhưng mãi không có anh nào rước. Đây là những mẫu người đàn bà đàn ông chỉ yêu cho vui chứ không lấy làm vợ.

Những người luôn nghĩ cuộc sống tiêu cực

Những người phụ nữ luôn có suy nghĩ về cuộc sống tiêu cực, hay kêu ca, than phiền chắn chắn sẽ khiến người đàn ông cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Thế nên dù nàng không hề tuyệt vọng nhưng cũng gây ra sự khó chịu cho đàn ông mặc dù những người phụ nữ có tư tưởng lấy luôn muốn tìm kiếm một người chồng bất chấp tuổi tác, địa vị xã hội.

Những người phụ nữ thích “buôn dưa lê bán dưa chuột”

Những người đàn ông dù có tính cách ra sao, chơi bởi thế nào nhưng đến khi trưởng thành họ đều cần tìm một người người phụ nữ thực sự để xây dựng tổ ấm. Vì thế điều họ cần ở người phụ nữ chính là sự nghiêm túc, chĩnh chạc và kế hoạch tương lai, tìm kiếm bạn đời của cô ấy. Thế nhưng nếu người phụ nữ ấy hay bận rộn cho những việc không đâu vào đâu, vẫn thích tám chuyện với những người bạn thì chắc chắn không có người đàn ông nào muốn cưới họ cả.

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nếu người phụ nữ ấy hay bận rộn cho những việc không đâu vào đâu, vẫn thích tám chuyện với những người bạn thì chắc chắn không có người đàn ông nào muốn cưới họ cả - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thích so sánh người đàn ông hiện tại với người yêu cũ

Ai cũng có quá khứ của riêng mình và ít ai đến với nhau là mối tình đầu của nhau. Thế nhưng nếu nhưng bạn cứ suốt ngày nói về người yêu cũ mà không biết chán, thậm chí còn so sánh người đàn ông hiện tại với người yêu cũ thì chứng tỏ rằng bạn chưa quên được người cũ. Điều này sẽ làm cho người hiện tại cảm thấy chán nản và nghĩ rằng bạn chỉ đến với anh ấy để quên người cũ mà thôi. Thế nên anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới bạn làm vợ.

Người phụ nữ chỉ coi trọng tiền bạc là tất cả

Tiền bạc là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong cuộc hôn nhân. Thế nhưng nếu người phụ nữ chỉ luôn coi tiền bạc là tất cả mà không chú ý đến người đàn ông của họ cần gì, muốn gì. Đấy còn chưa kể đàn ông họ không thể đáp ứng yêu cầu đó của phụ nữ một cách trọn vẹn được.

Người phụ nữ hay ghen tuông

Người ta thường nói không ghen nghĩa là không yêu. Thế nhưng ghen tuông cũng phải một cách mù quáng, ghen tuông không có giới hạn khiến bạn đánh mất đi cả lý trí thì đó thật sự là một thảm họa.

Yêu một người phụ nữ mà suốt ngày họ nghi ngờ, dặt vặt khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt. Thế nên khó có người đàn ông nào muốn lấy người phụ nữ như vậy bởi khó có thể có một hôn nhân hạnh phúc.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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