Lý giải vì sao đàn ông thích ngoại tình với phụ nữ xấu hơn vợ

Yêu - Hôn nhân 17/12/2017 08:37

Nhiều phụ nữ thường thắc mắc không hiểu vì sao người phụ nữ chồng ngoại tình lại kém xa mình.

Người phụ nữ xấu hơn bạn chủ động tán tỉnh chồng bạn

Xã hội có rất nhiều cám dỗ nên nếu đàn ông không đủ vững vàng thì rất khó có thể đứng vững, nhất là khi đứng trước những người phụ nữ lại chủ động tán tỉnh anh ấy. Đôi khi họ không cần phải quá xinh đẹp, quyến rũ nhưng họ lại biết cách lấy lòng, chiều chuộng đàn ông.

Với những cử chỉ yêu thương, chiều chuộng, những hành động lả lướt kèm theo những bộ cánh sexy, thử hỏi người đàn ông nào có thể kìm hãm được mình. Họ biết nâng tầm đàn ông và cho chồng bạn thấy anh ấy là người quan trọng, hấp dẫn ra sao. Thế nên đàn ông dễ ngã vào lưới tình của người phụ nữ khác xấu hơn bạn là vì thế.

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 Đôi khi họ không cần phải quá xinh đẹp, quyến rũ nhưng họ lại biết cách lấy lòng, chiều chuộng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xấu không nói nhiều

Sau khi kết hôn cuộc sống gia đình, cơm áo gạo tiền, con cái khiến phụ nữ thường trở thành những người hay càu nhàu, cáu gắt. Hầu như phụ nữ đã kết hôn thường cho rằng chia sẻ mọi điều với chồng là cách tốt nhất để cải thiện và dung hòa các mối quan hệ. Thế nhưng đôi khi chính những điều này lại khiến đàn ông cảm thấy khó chịu, bực tức. Sau một ngày làm việc căng thẳng trở về nhà đàn ông chỉ thích được nghỉ ngơi, tận hưởng sự thư giãn, thoải mái bên gia đình, vợ con. Và điều này rất hiếm có thể có được nơi người vợ mà lại dễ dàng xuất hiện khi đàn ông ở bên cạnh người tình.

Dường như những người phụ nữ xấu họ luôn biết điểm mạnh của mình là gì và điểm yếu của đàn ông là ở đâu. Vì thế họ không nói quá nhiều mà chỉ muốn tận hưởng sự thoải mái nơi hai người, một không gian yên tĩnh để cùng tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc. Điều này chính là điều đàn ông luôn muốn tìm kiếm ở người vợ sau khi đã kết hôn.

Phụ nữ xấu dễ dãi hơn với đàn ông

Nhiều khi đàn ông ngoại tình chỉ để mong đáp ứng nhu cầu tình dục mọi lúc mọi nơi. Mà điều này đôi khi người vợ không thể đáp ứng được. Nhưng với những người phụ nữ xấu họ lại có vẻ dễ dãi hơn với đàn ông khi yêu, thậm chí họ còn là người tán tỉnh, chinh phục đàn ông. Vì thế họ luôn “bật đèn xanh” và sẵn sàng cho mọi cuộc yêu khi anh ấy muốn. Những người đàn ông này thường không quan tâm người phụ nữ xấu hay đẹp, miễn là khi anh ta cần cố ấy đều thuận theo.

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Những người đàn ông này thường không quan tâm người phụ nữ xấu hay đẹp, miễn là khi anh ta cần cố ấy đều thuận theo - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thích chinh phục và chinh phục

Những người đàn ông có sở thích chinh phục và đem những cô gái chinh phục được ra để khoe khoang, thể hiện đẳng cấp với bạn bè thì anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến ngoại hình của phụ nữ. Điều anh ta quan tâm là làm thế nào để chinh phục và lên giường được với nhiều phụ nữ càng tốt. Và với những người đàn ông này dù có vợ hay chưa cũng khó có lòng kiềm chân được anh ta.

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ

Chị em đề phòng: Chiêu ngoại tình đàn ông thường khôn khéo sử dụng để ‘che mắt’ vợ

Khi nảy sinh những mối quan hệ sau lưng vợ, đàn ông thường cố gắng che giấu hết mức có thể. Phụ nữ nhất định phải thật tinh ý để nhận ra những chiêu thức đàn ông dùng để che mắt vợ.

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