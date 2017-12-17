Làm vợ thế này thì đàn ông chỉ muốn có vợ bé ngay lập tức

Đàn ông không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ luôn coi bản thân là nhất, còn những gì chồng làm đều không là gì. Đôi khi bạn không hề có ý gì chỉ muốn chồng phấn đấu, cố gắng hơn. Thế nhưng điều này vô tình gây ảnh hưởng đến lòng tự trọng, sĩ diện của đàn ông. Để rồi đàn ông không bao giờ muốn chia sẻ, tâm sự với bạn mà sẽ tìm một người phụ nữ khác hiểu họ, luôn coi trọng và đề cao họ.

Phụ nữ hay có thói suy diễn, cả tin vào những điều vô căn cứ. Đôi khi chỉ vì một bài bói toán, chồng đi làm về muộn một chút cũng khiến chỉ em dằn vặt, suy nghĩ mãi không thôi. Đặc biệt vụ nữ hay tin vào những điều vớ vẩn lại hay suy diễn và hình dung ra tình huống xấu nhất có thể, nhất là trong tình yêu. Chính điều này khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi phụ nữ luôn tin vào những điều rủi ro, duyên số để rồi làm phiền cả hai.

Cuộc sống vợ chồng không thể lúc nào cũng là màu hồng. Sẽ có lúc vợ chồng mâu thuẫn, xích mích cãi vã. Lúc này đừng cố tỏ ra giành phần thắng về mình, đừng tỏ ra thách thức, kiêu căng với chồng nếu không muốn hôn nhân ngày càng đi đến vực thẳm. Bởi khi cả hai đã nóng giận bạn và chồng bạn sẽ không thể suy nghĩ được gì thấu đáo nếu càng thách thức chồng có thể bạn sẽ bị chồng đánh, lời qua tiếng lại sẽ khiến anh ấy chán nản, mệt mỏi. Để rồi người đàn ông phải tìm đến người phụ nữ khác nhẹ nhàng, dịu dàng hơn để giãi bày.

Thiếu tin tưởng và kiểm tra gắt gao chồng

Phụ nữ ai cũng muốn cho cuộc hôn nhân của mình bền vững. Thế nhưng thiếu tin tưởng quá mức và kiểm soát chồng quá gắt gao sẽ khiến anh ấy không được thoải mái. Nhiều phụ nữ vì muốn giữ chồng nên ngày nào cũng kiểm tra điện thoại, máy tính, ví hay rò la qua bạn bè của chồng,… Chính điều này khiến chồng mất niềm tin, không muốn về nhà bởi chẳng ai chịu đựng được những câu tra khảo không dứt vô căn cứ từ vợ mỗi ngày cả.

Người vợ tòm tem người đàn ông khác bên ngoài

Tâm lý của đàn ông không muốn chịu “nhục”. Vì thế nếu phát hiện vợ có người đàn ông khác chắc chắn ngoài việc ghen tuông thì người chồng cũng muốn ngoại tình để có thể trả thù vợ và chứng tỏ đẳng cấp của bản thân. Hãy nhớ trong tình yêu hay hôn nhân sự chung thủy là điều vô cùng quan trọng để quyết định sự bền vững của hạnh phúc lứa đôi.