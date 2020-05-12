Làm người nhất định phải biết ‘3 CHỮ MỀM’ này thì cuộc đời mới ‘CỨNG’ được

Yêu - Hôn nhân 12/05/2020 08:19

Một trong những bài học cuộc sống mà bạn phải khắc cốt ghi tâm chính là gặp người mềm tâm, gặp lợi mềm tay, gặp chuyện mềm miệng...

Chỉ cần thuộc lòng 3 bài học cuộc sống sau bạn sẽ một đời yên ổn, càng về hậu vận càng phú quý an nhàn, hạnh phúc ấm êm.

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Một trong những bài học cuộc sống bạn cần nhớ chình là lấy đức thắng số - Ảnh minh họa: Internet

1. “Mềm tâm" khi gặp người

Sống ở đời ta sẽ phải trải qua khá nhiều thăng trầm, khốn khó trong cuộc sống. Những lúc như thế, thay vì dễ dàng buông xuôi bạn cần học cách đứng dậy, chiến đấu để “cải vận”. Cũng thế, những khi bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại bạn đừng dùng lòng hận thù để đáp trả.

Hãy lấy đức thắng số, lấy sự thiện lương chân thành để cảm hóa những người đã rắp tâm hãm hại bạn. Khi đấy, bạn chẳng những đang giúp đối phương hướng thiện mà còn lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Sự tinh tế, điềm đạm sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên đường công danh, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần.

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Gieo nhân nào gặt quả nấy, càng gian ác, điêu ngoa bạn càng phải nếm trải quả báo tàn độc - Ảnh minh họa: Internet

2. “Mềm tay" khi gặp lợi

Muốn biết một người có thật tâm đối đãi với ta hay không phải chờ đến khi đứng trước lợi ích mới có thể hiểu rõ. Một kẻ bất nhân sẽ luôn tìm đủ trăm phương nghìn kế để trục lợi, đạp lên quyền lợi hợp pháp của người khác.

Một trong những bài học cuộc sống bạn phải nắm rõ chính là, đừng vì lòng tham mà rước họa vào người, đừng vì tiền tài mà lừa gạt người khác. Bởi lẽ, của thiên trả địa, bạn chiếm đoạt từ người khác bao nhiêu thì sau này sẽ phải trả lại gấp nhiều lần.

Đồng tiền bất chính là đồng tiền sẽ mang đến tai họa, phiền não. Gieo nhân nào gặt quả nấy, càng gian ác, điêu ngoa bạn càng phải nếm trải quả báo tàn độc, luật nhân quả không chừa một ai.

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Chỉ cần khéo ăn khéo nói bạn sẽ có cả thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

3. “Mềm miệng” khi gặp chuyện

“Mềm miệng” ở đây không phải là bắt bạn phải yếu đuối, nhu nhược mà là sự mềm mỏng, khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nếu cứ bộp chộp, quá vô tư trong lời nói bạn sẽ tự hại chính mình.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, bạn cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để không bị vạ miệng, cũng không tự rước họa vì tội khẩu nghiệp. Chỉ cần khéo ăn khéo nói bạn sẽ có cả thiên hạ, nếu không tin cứ thử sẽ biết.

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Từ khóa:   tội khẩu nghiệp bài học hạnh phúc luật nhân quả

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