Ngày nay việc các ông chồng “chán cơm thèm phở” dường như đã trở thành chuyện thường ngày ở phố huyện. Vậy trong trường hợp chồng có bồ nhí, các chị em phụ nữ không biết nên làm gì? chồng ngoại tình phải làm sao đây Chuyên mục Hôn nhân & Gia đình của chúng tôi tuần này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

Chắc hẳn lúc đầu, khi mới phát hiện việc chồng có mối quan hệ ngoài luồng, người phụ nữ nào cũng rất bất mãn. Đứng trước những thông tin, hình ảnh chứng minh chồng ngoại tình rõ mồn một, phụ nữ đau khổ có, tủi nhục có, tức giận có, … Rất nhiều người vợ vì không kiềm chế được nỗi uất hận nên đã làm ầm mọi việc lên: chửi mắng chồng thậm tệ, vạch áo cho người xem lưng, trả thù kiểu “ông ăn chả thì bà ăn nem”, … Nhưng, những biểu hiện vừa rồi không phải là cách giải quyết tốt nhất.

Muốn làm việc có hiệu quả hay đưa ra một quyết định sáng suốt, mỗi người phụ nữ cần có một “cái đầu lạnh”. Phải nhớ một điều: Nóng vội không giải quyết được điều gì. Sự tức giận chỉ khiến chúng ta mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định nhất thời mà không kịp tính toán trước sau. Và hậu quả của những quyết định thiếu sáng suốt ấy không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Có những điều xảy ra ngoài tầm với sẽ khiến bản thân người vợ hối hận không kịp.

Hãy kiểm soát tốt suy nghĩ cũng như hành động của bản thân khi thấy chồng ngoại tình. Người bình tĩnh nhất rồi sẽ đưa ra được những giải pháp thông minh nhất, hiệu quả nhất.

Tìm ra nguyên nhân chồng ngoại tình

Để tìm được biện pháp phù hợp, bạn phải biết được lí do vì sao chồng mình ngoại tình.

Trên thế giới này, không có việc gì lại tự nhiên xảy ra cả. Một cái cây non có thể đâm chồi nảy lộc là vì được tưới tắm, chăm sóc, bón phân kĩ lưỡng. Một đứa trẻ có thể viết bài, đọc sách là vì trước đó nó đã được học chữ. Cũng tương tự, một mối quan hệ hạnh phúc sẽ xuất phát từ sự vun vén, xây đắp của cả hai phía.

Chồng bạn ra ngoài cặp bồ có thể vì bản tính anh ta đa tình, lăng nhăng. Nhưng cũng có thể, lí do bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Dù ai có lỗi thì mối quan hệ của bạn hiện nay đã xuất hiện khe hở, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào, phá hoại hạnh phúc gia đình. Vì thế, hãy đánh giá một cách khách quan và công tâm để tìm ra nguyên nhân chính xác. Để từ đó xác định biện pháp phù hợp các bạn nhé.

Đừng cố tỏ ra mình không biết chồng có bồ

Giả vờ như chưa phát hiện ra chồng có bồ hoàn toàn là cách sai lầm.

Có một cách thức khá sai lầm mà nhiều chị em phụ nữ từng áp dụng. Đó là: giả vờ xem như mình chưa phát hiện ra chồng có nhân tình bên ngoài. Họ làm vậy vì nghĩ là như thế sẽ bảo toàn được tổ ấm. Mình vẫn vui vẻ với chồng thì đến một ngày chồng sẽ tự ăn năn, hối lỗi và toàn tâm toàn ý quay trở về bên mình.

Sự thật là: đây không phải là cách làm đúng đắn. Có mấy ông chồng lại tự giác được như suy nghĩ trên của các bà vợ? Nếu thấy vợ mình không biết, không phát hiện ra, 99.9% đàn ông sẽ tiếp tục mây mưa với bồ nhí ở bên ngoài. Thậm chí còn được đà lấn tới thêm ấy chứ.

Hơn nữa, nếu để chồng biết là bạn đã phát hiện nhưng ngó lơ đi, không nói ra thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Khả năng cao là anh ta sẽ coi đó như một sự ngầm chấp nhận của bạn. Anh ta nghĩ chỉ cần mình vẫn chu cấp kinh tế đầy đủ, vẫn làm tròn bổn phận với vợ con thì vợ sẽ để yên cho anh ta thoải mái hú hí với nhân tình bên ngoài.

Giả vờ không biết chồng có bồ chính là nước cờ xấu. Việc này vừa dung túng cho hành vi sai lầm của người chồng, vừa đem thêm bao đau khổ, cay đắng cho người vợ.

Đưa chứng cứ ngoại tình ra rồi cùng nhau nói chuyện rõ ràng

Nói có sách, mách có chứng thì mới khiến đối phương tâm phục khẩu phục.

Như đã nói ở trên, khi phát hiện chồng có bồ, chị em phụ nữ không nên im lặng coi như mình không biết gì. Ngược lại, việc chúng ta cần làm là lập tức đi thu thập chứng cứ ngoại tình của chồng. Phạm vi gần nhất mà chúng ta có thể tiếp cận chính là điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của anh ta, hoặc cũng có thể thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình.

Không cần thiết phải tra khảo chồng xem anh ta có làm gì có lỗi với bạn không. Bởi vì những kẻ có tật thì thường hay chối quanh và không bao giờ chịu thừa nhận nếu bạn không đưa ra được bằng chứng. Hãy đặt chứng cứ đã tìm được lên bàn. Vật chứng đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Hãy nói vanh vách cho anh ta biết luôn những thông tin về cô bồ nhí mà bạn đã nắm được: tên tuổi, quê quán, tình trạng hôn nhân, nơi làm việc, thời gian 2 người từng cặp kè, …. Hình ảnh hai người lén lút hẹn hò cũng có luôn.

Khi có chứng cứ, bạn hoàn toàn có thể tự tin đem chúng ra để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tiếp đó, tùy vào thái độ hối lỗi của chồng mà bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp tiếp theo. Và hãy nhớ thêm một điều: Đừng vội kết luận điều gì khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Nếu không, chồng bạn sẽ phủ nhận toàn bộ và có khi còn đổ lỗi ngược lại cho bạn rằng hồ đồ, hay ghen bóng ghen gió.

Đừng vạch áo cho người xem lưng

Vạch áo cho người xem lưng – liệu có ổn?

Mấy năm trở lại đây, chắc hẳn chúng ta không còn lạ lẫm trước những vụ đánh ghen kinh hoàng, những clip bóc phốt chồng cặp bồ đầy rẫy trên mạng. Các chị em có lẽ trước mắt sẽ hả hê khi thấy 2 kẻ tội đồ kia bị cả xã hội lên án. Nhưng sau đó một thời gian, nhiều người không khỏi hối hận vì đã đánh ghen một cách mù quáng như thế.

Chắc hẳn các chị em từng nghe câu: “Xấu chàng thì hổ ai?”. Bóc mẽ tật xấu của bạn đời cho cả thiên hạ biết không phải là cách hành xử đúng đắn. Ừ thì ngay lúc bạn vạch trần sự thật, số đông sẽ tỏ ra đồng cảm với bạn và lên án người chồng cùng cô bồ nhí. Nhưng ở thiên hạ này, có mấy người thực sự chia sẻ nỗi đau cùng bạn? Hay là họ chỉ xem đó như một vở kịch hay, một chủ đề để buôn dưa lê bán dưa chuột hằng ngày?

Chưa kể khi việc này đến tai gia đình nhà ngoại, bạn nghĩ liệu ba mẹ bạn có vui? Rồi họ hàng sẽ xì xào bàn tán, lời qua tiếng lại. Những đứa con của bạn khi biết sự thật bố chúng ngoại tình liệu có nổi một tuổi thơ êm đẹp? Trước khi quyết định làm điều gì, bạn hãy nghĩ cho tất cả những người có liên quan.

Cho chồng một cơ hội sửa đổi

Tha thứ cho chồng cũng tức là đưa ra hướng đi mới, tốt hơn cho cuộc hôn nhân.

Có nên tha thứ cho chồng ngoại tình? Nếu khi đưa ra chứng cứ ngoại tình mà chồng bạn thừa nhận và ăn năn hối lỗi, hãy cho anh ấy một cơ hội. Có câu: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Đã là con người, không ai hoàn hảo cả. Ai trong chúng ta cũng có những nhược điểm nhất định. Ai trong chúng ta cũng đôi lần mang lầm lỗi.

Trước khi tự tay chấm dứt, hãy nghĩ đến lý do bạn bắt đầu. Chẳng phải trước đây bạn và chồng bạn yêu nhau nhiều như vậy ư? Thuở mặn nồng hẹn hò đón đưa; kể cả gió mưa, bão bùng vẫn muốn gặp. Rồi trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau. Cùng nhau trải qua bao kỉ niệm, cùng nhau đi qua bao buồn vui, thăng trầm. Lẽ nào chỉ vì vật cản nhất thời mà buông lơi tất cả?

Sau cùng, hãy cho chồng bạn một cơ hội. Bởi lẽ chắc hẳn lí do đàn ông ngoại tình nhưng không bỏ vợ là vì anh ấy còn yêu vợ rất nhiều. Chỉ là trong phút giây, anh ấy đắm chìm vào cuộc vui thôi. Còn trong lòng anh ấy, bạn và những thiên thần bé nhỏ của hai người mới là những người quan trọng nhất.

Cho chồng một cơ hội để thay đổi. Để anh ấy cùng bạn san sẻ việc nhà, việc dạy dỗ con cái, … Rồi hai bạn sẽ lại thấy gắn kết với nhau như thuở ban đầu. Đi qua bão giông, chắc chắn con người ta sẽ biết trân trọng những gì mình có.

Hoàn thiện chính bản thân mình

Là phụ nữ, phải biết chăm chút cho cả vẻ đẹp hình thức lẫn tâm hồn.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc thường được xây dựng và giữ gìn bởi những người phụ nữ thông minh? Vậy thế nào là phụ nữ thông minh? Người vợ thông minh là người biết nghĩ cho mọi người nhưng không quên mất bản thân mình.

Trước tiên, là phụ nữ – phải đẹp! Hãy nhớ rằng: ‘‘Con gái yêu bằng tai. Con trai yêu bằng mắt ’’. Chẳng có người đàn ông nào là không thích phụ nữ đẹp cả. Nhất là người phụ nữ đẹp ấy là vợ mình. Hẳn các anh sẽ tự hào lắm chứ! Hãy biết chăm chút cho nhan sắc bản thân. Ngoại hình không chỉ giúp bạn giữ chồng mà còn là một phương thức hữu hiệu trong các mối quan hệ xã giao công việc.

Tiếp đó, một bông hoa đẹp là một bông hoa có cả sắc lẫn hương. Vẻ đẹp tâm hồn cũng cần được chú trọng xây dựng, bồi đắp. Tri thức, kiến thức thực tiễn, kĩ năng mềm, cách giao tiếp ứng xử, … – Tất cả sẽ thay bạn nói cho những người xung quanh biết bạn là ai, bạn đang ở vị trí nào, liệu có nên kết giao với bạn hay không. Người phụ nữ có nhan sắc chỉ thu hút được đàn ông nhất thời. Còn ai đẹp cả người lẫn nết thì mới khiến đàn ông ngoài yêu mình còn nể mình, tôn trọng mình và muốn gắn kết với mình mãi mãi