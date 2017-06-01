Là phụ nữ bạn phải học cách buông bỏ. Kể cả với đàn ông, nếu anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn hãy gạt phăng họ khỏi đời mình, đừng vì những gì đã có với nhau mà chấp nhận một người không xứng đáng.

Là phụ nữ, hãy học cách tuyệt tình . Cái gì nâng lên được thì đặt xuống được, đừng dại níu kéo những thứ đáng vứt đi.

Là phụ nữ, hãy nhớ rằng kẻ phản bội không bao giờ xứng đáng nhận được sự tha thứ. Bởi lẽ, nếu yêu và trân trọng bạn họ đã khôn chà đạp lên tình yêu của cả hai.

Là phụ nữ, hãy học cách tàn nhẫn với kẻ thứ ba. Sự thứ tha chính là sự tiếp tay cho những kẻ cơ hội khác.

Là phụ nữ, hãy học cách mỉm cười với cuộc đời. Dù rằng, cuộc đời này nhiều khi tàn nhẫn đến vô tâm.

Là phụ nữ, hãy biết cách sống cho riêng mình. Đừng mãi hy sinh vì người khác, cùng đừng mãi sống vì người khác.

Là phụ nữ, bạn hãy thôi mơ mộng về người chồng hoàn hảo.Thực tế, chẳng ai hoàn hảo cả, kể cả bạn. Chấp nhận những khiếm khuyết của nhau mới là cách tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Là phụ nữ, hãy trân trọng những người trân trọng bạn. Đơn giản là vì, chỉ tri kỷ mới có thể quan tâm đến bạn vô điều kiện.

Là phụ nữ, hãy học cách ‘nhắm mắt làm ngơ’ trước những điều khiến bạn ghê tởm, khinh miệt. Bởi lẽ, càng để ý bạn sẽ càng nặng lòng, càng quan tâm bạn sẽ càng tổn thương.

Là phụ nữ, hãy mạnh mẽ và kiên cường. Đừng rơi nước mắt vì đàn ông, cùng đừng vì không có đàn ông mà rơi nước mắt.

Là phụ nữ, hãy học cách bàng quang trước những kẻ không ưa mình. Bơ đi mà sống chính là cách tự yêu bản thân mình.

Là phụ nữ, hãy biết tự hài lòng với hiện tại. Việc ‘đứng núi này trông núi nọ’ sẽ khiến bạn mãi ở dưới chân núi.

Là phụ nữ, hãy tự làm chủ cuộc đời mình. Người khác chỉ làm tổn thương bạn nếu bạn cho phép họ làm điều đó.

Là phụ nữ, hãy tự chủ tài chính, đừng vì tiền mà nép mình vào một người đàn ông để rồi không còn là chính mình. Chẳng hạnh phúc nào bằng việc dùng tiền mình làm ra vào điều mình muốn, dù nó có điên rồ đến mức nào

Là phụ nữ, phải luôn xinh đẹp. Dù tối hôm trước có bị 'đá' thì sáng hôm sau vẫn phải tươi xinh như mọi ngày. Đơn giản, vì chẳng ai biết trước bao giờ mình sẽ gặp người đàn ông định mệnh. Hãy luôn trong tâm thế sẵn sàng.

Là phụ nữ, hãy trưởng thành trong suy nghĩ lẫn hành động. Hãy học cách thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng người xung quanh nếu bạn muốn nhận lại như thế.

Là phụ nữ, hãy học cách tin tưởng người đáng tin, cạch mặt kẻ tráo trở. Đơn giản là vì, lòng tin là thứ không mua được bằng tiền.

Là phụ nữ, hãy học cách lãng quên quá khứ. Cái gì qua hãy để nó qua, đừng tự giam mình trong quá khứ bởi tương lai còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón bạn.

Là phụ nữ, hãy học cách chấp nhận. Chấp nhận để biết rằng đâu là những điều ý nghĩa để giữ lấy, đâu là những thứ vô nghĩa phải vứt đi.

Cuối cùng, là phụ nữ hãy thương lấy phụ nữ vì đời khắc nghiệt khôn cùng, còn đàn ông thì bạc bẽo lắm!