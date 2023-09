Một vụ cháy, nổ vừa xảy ra sáng nay (23/3) tại một phòng trọ nằm trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM khiến hai người chết, hai người bị thương.

Phát hiện tiếng nổ lớn nhiều người tá hỏa chạy đến thì chứng kiến lửa khói bốc nghi ngút bên trong căn phòng trọ. Do cánh cửa khóa trái bên trong nên khi người dân lao vào ứng cứu thì đôi nam nữ đã chết, hai cô gái khác bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến trưa 23/3, cơ quan công an quận 12 (TPHCM) vẫn đang có mặt tại hiện trường căn phòng trọ nằm trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ, cháy phòng trọ làm ba người thương vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nổ.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng, nhiều người hốt hoảng nghe tiếng nổ lớn sau đó khói lửa bốc lên nghi ngút bên trong căn phòng trọ đã khóa trái cửa.

Người dân tri hô nhau đến phá cửa xông vào ứng cứu thì phát hiện nam thanh niên nằm gục chết trên sàn nhà. Thời điểm này bên trên gác lửng có tiếng kêu la yếu ớt của một cô gái. Khi người dân trèo lên kiểm tra thì thấy ba cô gái đang nằm chung trên gác. Trong đó, một cô gái đã tắt thở. Người dân đã hỗ trợ đưa hai cô gái bị thương ra ngoài đi cấp cứu, trong tình trạng cháy toàn thân, nguy kịch.

Nhận được tin báo, công an quận 12 đã có mặt để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế), Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang). Hai cô gái bị thương là Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định ) Nguyễn Thị Thu (22 tuổi, quê Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, Nghi là bạn trai của Kim, hai người từng sống chung khoảng một năm. Cách nay vài tháng, do mâu thuẫn tình cảm, Kim dọn về thuê trọ tại đường An Phú Đông 13 cùng với Xuyến. Trong khi đó, Thu ở phòng đối diện.

Sáng 23/3, Nghi đi xe máy tay cầm chai chất lỏng nghi là xăng vào phòng trọ. Không lâu sau thì sự cố xảy ra.

Bài: Nguyễn Như

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-chet-trong-phong-tro-khoa-trai-cua-3490.html