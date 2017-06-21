Điều cần chuẩn bị trước khi 'liều mình' làm mẹ đơn thân

Yêu - Hôn nhân 21/06/2017 15:45

Đừng vội phán xét những bà mẹ không chồng, vì biết đâu bạn sẽ là những bà mẹ đơn thân dù có chồng bên cạnh.

Số đông phụ nữ chọn việc lấy chồng để sinh con, nhưng bên cạnh đó vẫn có những phụ nữ chọn làm mẹ mà không chọn có chồng. Chẳng ai mạnh mẽ hay can đảm hơn ai cả, đó đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Để đảm bảo sự lựa chọn một cách có trách nhiệm bạn nên chuẩn bị chu đáo trước khi 'dấn thân'.

Trước khi ‘liều mình’ làm mẹ đơn thân bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần

Điều cần chuẩn bị trước khi 'liều mình' làm mẹ đơn thân - Ảnh 1
Trước khi ‘liều mình’ làm mẹ đơn thân bạn hãy đọc bài viết này ít nhất một lần - Ảnh: Internet

Chuẩn bị tài chính

Phụ nữ sẽ tự đưa mình vào đường cùng nếu vội vàng làm mẹ đơn thân khi chưa chuẩn bị tài chính. Hãy lường trước những khoản chi cho việc đi sinh, nuôi con… và chuẩn bị một khoản tiền thừa ra để lo cho những việc đấy.

Đừng nghĩ rằng sẽ dựa dẫm vào gia đình, người thân bởi lẽ không ai có thể giúp đỡ bạn cả đời. Chưa kể, nếu sinh con ra bạn làm mẹ phải có trách nhiệm với đứa trẻ, với chính mình.

Chuẩn bị tinh thần

Việc có con nhưng không có chồng sẽ buộc người phụ nữ phải đối mặt với nhiều chiều dư luận. Không chỉ từ phía xã hội, mà chính trong gia đình bạn mới là điều khó khăn nhất. Nếu gia đình thấu hiểu và chấp nhận mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên, hãy lường trước việc gia đình vì thể diện, danh dự mà chối bỏ bạn.

Tất nhiên, chẳng sự dè bỉu, dị nghị nào lại khiến con người ta dễ chịu. Cách tốt nhất để đáp lại dư luận là sống chung với nó, vững vàng với quyết định của mìn. Nếu không chuẩn bị tâm lý trước bạn rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, căng thẳng lúc mang thai và việc này thì không hề tốt cho sức khỏe của bạn và thai nhi.

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Khi mẹ làm cha không dành cho những người yếu đuối - Ảnh: Internet

Không chạy trốn

Hãy đối diện  với chính quyết định của mình, việc làm mẹ đơn thân là do bạn lựa chọn và bạn chẳng việc gì phải xấu hổ vì điều đó. Hãy sống, làm việc và sẻ chia như trước đó. Đừng tự mặc cảm rồi trốn chạy khỏi thực tại, khép mình khỏi các mối quan hệ xã hội.

Hãy đối diện với gia đình, việc bạn muốn có một ‘gia đình khuyết’ dù không vừa lòng cha mẹ nhưng đó là sự lựa chọn của bạn. Họ có thể không đồng tình nhưng sẽ phải tôn trọng.

Vững tâm khi nuôi con một mình

Tất nhiên, dù bạn có yêu đứa trẻ đến nhường nào thì đến khi đủ nhận thức con cũng sẽ hỏi về cha mình. Đừng nói xấu bố đứa trẻ, cũng đừng làm ngơ trước câu hỏi của con. Hãy cho con biết một cách nhẹ nhàng nhưng chính xác nhất, để trẻ biết cách hài lòng với thực tại.

Khi mẹ làm cha là lúc bạn phải đủ mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng vẫn mềm mại, dịu dàng để trẻ có thể cảm nhận được tình yêu thương của mẹ nhưng vẫn phát triển tốt về tâm lý và giới tính.

Làm mẹ đơn thân không đáng sợ như bạn vẫn tưởng, đáng sợ hơn chính là bạn buộc phải làm mẹ đơn thân dù có chồng bên cạnh.

 

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