Dấu hiệu chồng ngoại tình khi vợ mang bầu và cách xử trí khéo léo nhất

Yêu - Hôn nhân 24/10/2018 17:00

Khi vợ mang bầu và nghi ngờ chồng có những dấu hiệu ngoại tình thì đừng vội nóng giận, hãy xử lý thông minh và nhẹ nhàng để giữ gìn hạnh phúc gia đình trọn vẹn khi con ra đời.

Không khó để phát hiện chồng có những dấu hiệu ngoại tình, dù cho đó là khi vợ đang mang bầu, không thể theo sát. Việc chồng có dấu hiệu ngoại tình khi vợ có thai là điều không hề hiếm gặp bởi khi phụ nữ có thai, nhu cầu sinh lý giảm và không thể đáp ứng được chuyện chăn gối với chồng như trước. Nhu cầu của đàn ông lại cao, bởi vậy dễ nảy sinh chuyện chồng bắt đầu hình thành những dấu hiệu ngoại tình dù có cố gắng che đậy đến mấy, phụ nữ vẫn có thể tinh tế nhận ra.

Dưới đây là những dấu hiệu chồng ngoại tình chính xác nhất phụ nữ nên lưu ý để kịp thời đưa ra giải pháp xử lý, tránh trường hợp mọi chuyện đi quá xa, rất khó để vun đắp lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như trước.

Chồng ngoại tình sẽ có những dấu hiệu chung dễ thấy

Chồng ngoại tình sẽ có những dấu hiệu chung dễ thấy

Những dấu hiệu cho thấy chồng ngoại tình

Chồng bỗng dưng chải chuốt hơn

Nếu như thường ngày, đôi lúc anh ấy còn xuề xòa khi đi làm thì bỗng nhiên gần đây lại thường chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn xịt nước hoa thì vợ nên đặt nghi vấn. Chồng sẽ lấy lý do rằng vì thích đẹp để cho vợ hãnh diện vì mình, tuy nhiên trước những lời lẽ chống chế này, vợ nên tỉnh táo.

Nhiều lý do để bận rộn

Anh ấy sẽ đi làm sớm và về muộn hơn bình thường, thậm chí là còn tăng ca làm cả ngày chủ nhật. Rất nhiều lý do để bao biện như deadline gấp rút, mới có người nghỉ nên công việc cần phải làm tăng lên, hay anh phải cố gắng làm thêm để chuẩn bị cho tương lai của chúng mình.

Chồng có nhiều lý do hơn cho việc đi sớm về muộn, thường xuyên tăng ca

Chồng có nhiều lý do hơn cho việc đi sớm về muộn, thường xuyên tăng ca

Nếu chàng thực sự bận rộn vì công việc, khuôn mặt sẽ rất stress và căng thẳng nhưng khi trả lời sẽ rất bình thản bởi mong muốn được vợ sẻ chia. Tuy nhiên, nếu bận rộn vì có nhân tình mới, trông chàng sẽ rất thoải mái nhưng khi bị hỏi tới lại giả bộ cáu gắt mệt mỏi hay bối rối, lấm lét.

Đặt mật khẩu cho điện thoại

Chuyện chồng bỗng nhiên thay đổi tất cả mật khẩu điện thoại hay máy tính cho thấy anh ấy có thể đang làm việc gì mờ ám không muốn để vợ phát hiện. Chuyện đó không thể là lý do nào khác ngoài chuyện anh ấy đang ngoại tình.

Nếu không đổi mật khẩu, anh ấy có thể sẽ thường xuyên xóa trắng toàn bộ các tin nhắn hay các cuộc trò chuyện qua internet. Thậm chí xóa cả lịch sử duyệt web máy tính, danh bạ cũng thường có số máy lạ gọi đến.

Thường xuyên lén lút gọi điện, nhắn tin

Nếu như trước đây, anh ấy có thể nói chuyện với đối tác ngay trong bữa cơm với vợ thì bây giờ, anh ấy phải ra ngoài để nói chuyện. Điện thoại cũng không để lung tung trên bàn như trước mà thường cất kỹ vào túi quần để vợ ít khi có cơ hội kiểm tra. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn thường xuyên đến vào buổi tối và đôi lúc anh ấy còn cười tủm tỉm khi nhắn tin.

Chồng ngoại tình sẽ ít khi để vợ có cơ hội kiểm tra điện thoại

Chồng ngoại tình sẽ ít khi để vợ có cơ hội kiểm tra điện thoại

Không màng đến chuyện chăn gối

Lấy lý do là vợ mang bầu không thể ép vợ quan tâm đến chuyện chăn gối nên chồng không màng tới. Tuy nhiên, đó có thể là lý do bao biện cho việc anh ấy đang ngoại tình và đã có cô nhân tình bé nhỏ giải quyết chuyện ấy rồi.

Làm gì khi chồng có dấu hiệu ngoại tình?

Vợ mang bầu rất dễ bị kích động khi phát hiện chồng ngoại tình. Nếu có cơ hội âm thầm phát hiện được chồng đi với nhân tình, hãy lẳng lặng ghi lại chứng cớ để có thể nói chuyện với gia đình hai bên. Tuy nhiên, trước khi đi đến biện pháp đó, vợ cần xử lý nhẹ nhàng và theo dõi xem chồng có ăn năn hối lỗi mà quay lại với vợ con hay không.

Vợ nên tỏ ra yếu đuối và cần được chồng chăm sóc thường xuyên hơn. Không nên tự mình làm tất cả mọi chuyện, hãy để chồng dành thời gian giúp đỡ mình trong công việc chăm đứa con lớn hoặc giúp đỡ việc nhà, đối nội đối ngoại.

Vợ không nên nóng vội khi phát hiện chồng ngoại tình kẻo làm rạn nứt hạnh phúc gia đình

Vợ không nên nóng vội khi phát hiện chồng ngoại tình kẻo làm rạn nứt hạnh phúc gia đình

Việc quan trọng thứ hai là tìm cách giải quyết nhu cầu chăn gối cho chồng bằng cách khác. Vợ bầu cũng không nên quá xuề xòa trong đầu tóc, ăn mặc để tự khiến mình trở nên xấu xí trong mắt chồng. Một bộ đồ ôm nhẹ nhàng và kiểu tóc gọn gàng cũng đủ để khiến chồng rung động dù là vợ đang mang bầu với thân hình béo tròn mũm mĩm.

Và cả hai hãy dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị cho tương lai. Muốn đạt được những điều đó, vợ cần thỏa thuận với chồng để cả hai có thể dành thời gian cho gia đình. Không nên quá gay gắt vì nếu chồng phản đối không làm theo, đã có những chứng cớ anh ấy ngoại tình để có thể xử lý nhẹ nhàng.

Phát hiện và giải quyết chuyện chồng ngoại tình khi mang bầu là điều mà nhiều phụ nữ phải đối mặt. Nhưng giải quyết ra sao để chồng có cơ hội trở về với gia đình, cùng nhau hàn gắn mối quan hệ lại là điều ít người phụ nữ làm được. Bởi vậy, chị em cần khéo léo và không nóng giận để không ảnh hưởng đến thai nhi cũng như hạnh phúc gia đình mình.

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình

Đây là những điều đàn ông cảm thấy hứng thú, vui vẻ khi ăn vụng bên ngoài, vợ biết được cũng đừng quá đau lòng.

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