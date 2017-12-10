Đàn ông sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu ở bạn hội đủ những tố chất này

Yêu - Hôn nhân 10/12/2017 12:57

Đôi khi đàn ông yêu người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải vì cô ấy đẹp mà bởi vì ở người phụ nữ đó có thể hội tụ những tố chất sau đây.

“Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” – liệu bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Đôi khi đàn ông yêu người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải vì cô ấy đẹp mà bởi vì người phụ nữ đó có thể hội tụ những tố chất sau đây.

Người phụ nữ thân thiện, vui vẻ

Đứng trước một người phụ nữ thân thiện, vui vẻ với nụ cười rạng rỡ bất cứ ai cũng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Một người phụ nữ thân thiện, vui vẻ luôn mang đến bầu không khí tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Chắc chắn trò chuyện và ở bên người phụ nữ như vậy sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng, xua tan mọi lo lắng, bộn bề trong cuộc sống, công việc. Do đó những người phụ nữ này luôn khiến đàn ông say đắm ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Sự tự tin luôn khiến phụ nữ xinh đẹp hơn

Sự tự tin ở phụ nữ luôn giúp họ vượt qua được những khó khăn, thử thách và nổi bật trước đám đông. Dù họ không quá xinh đẹp, lộng lẫy nhưng chính sự tự tin lại giúp họ chinh phục mọi người đối diện. Tự tin với chính bản thân mình, tự tin một mình đối diện với sóng gió, bão táp trong cuộc sống để vững tin rằng mình luôn làm tốt mọi điều. Vì thế mọi đàn ông đều kiếm tìm một người phụ nữ tự tin để sánh bước đến cuối con đường.

Đàn ông sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu ở bạn hội đủ những tố chất này - Ảnh 1
Mọi đàn ông đều kiếm tìm một người phụ nữ tự tin để sánh bước đến cuối con đường - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ giản đơn

Đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình xinh đẹp để được hãnh diện với mọi người, hãnh diện với đời. Thế nhưng họ lại không thích những phụ nữ quá chưng diện, luôn phụ thuộc vào son phấn, quần áo hay các loại hóa mỹ phẩm. Bởi những người phụ nữ này họ thường có những suy nghĩ phức tạp khiến đàn ông khó đoán.

Đàn ông khi yêu thì thích những cô nàng xinh xắn, quyến rũ nhưng khi xác định tiến tới mối quan hệ lâu dài lại coi trọng những phụ nữ sống đơn giản. Đơn giản từ bên trong tới bên ngoài, từ suy nghĩ đến hành động. Người phụ nữ đơn giản sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, chồng con thay vì cứ son son phấn phấn như những người phụ nữ phức tạp.

Đàn ông sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu ở bạn hội đủ những tố chất này - Ảnh 2
Người phụ nữ đơn giản sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, chồng con thay vì cứ son son phấn phấn như những người phụ nữ phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ nữ tính nhưng không kém sự cá tính

Nữ tính và phải nữ tính mới là nét đẹp được đàn ông coi trọng ở phái đẹp. Thế nhưng nữ tính ở phụ nữ chính là biết cách đối nhân xử thế, cư xử nhẹ nhàng để mọi người nể phục, kính trọng. Phụ nữ dịu dàng trong những hành động yêu thương, dịu dàng trong chăm sóc con cái luôn khiến đàn ông chết đứ đừ từ những giây phút đầu tiên.

Tuy nhiên phụ nữ nữ tính nhưng không phải kẻo nhõng nhẽo mà đi cùng với đó là nét đẹp của sự cá tính. Một người phụ nữ cá tính sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho cánh mày râu và giúp các anh ấy yên tâm rằng cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa bạn vẫn mạnh mẽ đứng dậy, bước đi, giải quyết tốt mọi việc.

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