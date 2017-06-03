Khi phát hiện chồng ngoại tình , đa phần phụ nữ xứ ta sẽ tìm mọi cách để tìm ra “hồ ly tinh” đã cướp chồng mình là ai? Truy tận mặt và đánh ghen , hòng khiến cho cô nhân tình phải khiếp đảm mà rời bỏ chồng mình, trả anh ta lại cho gia đình.

Đúng như câu nói “nếu khoảng cách giữa hai người không giãn ra, thì lấy đâu ra chỗ cho người thứ ba nhảy vào”. Nếu giữa hai vợ chồng không có vấn đề thì không người đàn ông nào lại tự dưng biến mình thành kẻ phản bội, trừ phi anh ta bị… điên.

Thế nhưng, đó lại là sai lầm tai hại mà 99% phụ nữ có chồng cặp bồ bên ngoài phạm phải. Việc đầu tiên khi phát hiện chồng léng phéng bên ngoài không phải là đánh ghen, mà là tự vấn xem vì sao chồng lại ngoại tình.

Là một người vợ, bạn đã ở đâu khi chồng chán chường mệt mỏi do công việc, bạn đã ở đâu khi sức khỏe anh ấy có vấn đề, bạn đã ở đâu những lúc anh ấy làm thêm ngoài giờ hay đi công tác xa nhà,… Vâng, chính bạn đã không xuất hiện ở những khoảnh khắc đàn ông dễ rơi vào bẫy tình nên đã đẩy chồng vào vòng tay người đàn bà khác. Đàn ông dù mạnh mẽ nhưng vẫn có những phần yếu đuối. Khi quá bơ vơ, cô độc nếu có ai đó cạnh bên sẻ chia họ sẽ nhanh chóng có những tình cảm tốt đẹp với người đó. Nếu những ‘người đó’ là đàn ông, họ sẽ có thêm nhiều bằng hữu. Nhưng nếu ‘người đó’ là đàn bà, thì người đàn bà đang ngồi bên ấy sẽ nhanh chóng nằm bên chồng bạn.

Phụ nữ đừng nói rằng đàn ông là giống loài ham thích chinh phục, cả thèm chóng chán, có mới nới cũ, thích chung chạ năm thê bảy thiếp. Không đâu, đàn ông cũng hiểu giá trị của một gia đình êm ấm, họ cũng trân quý cuộc sống hôn nhân như phụ nữ vậy.

Sẽ chẳng người đàn ông nào lại đi ngoại tình khi vợ cá tính, độc lập, yêu chiều chồng con và vẫn non tơ như thuở lúng liếng yêu đương. Phụ nữ đừng đổ lỗi rằng chính cuộc sống hôn nhân đã khiến bạn phải sống khác đi. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống dắt mũi bạn. Ngoài kia có rất nhiều cặp đôi sau khi kết hôn vẫn mặn nồng, hạnh phúc như thuở còn son đấy thôi.

Vậy nên, hỡi những bà vợ: Hãy không ngừng chăm chút vẻ ngoài, không lôi thôi nhếch nhác khi ở nhà, không để mình bị thừa cân quá nhiều. Hãy tự chủ tài chính, hãy đi làm công sở, có những mối quan hệ riêng và vẫn thu hút trong mắt người khác giới. Hãy trân trọng bản thân mình, không ngừng nâng cao giá trị bản thân để thay vì phải khư khư giữ chồng thì chồng phải sợ mất vợ mà giữ bạn khư khư.

Ngoài ra, một người vợ tử tế, biết quan tâm chân thành đến hai bên nội ngoại cũng chính là điểm cộng của bạn. Đàn ông rất sợ phải đứng giữa vợ và mẹ, họ luôn ước hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình hòa thuận. Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu khiến đàn ông sợ hãi, ngao ngán đến mức chẳng muốn bước chân về nhà.

Sau khi kết hôn, bạn cũng đừng quên sống cuộc đời của mình. Đừng ngại ngần nói với chồng rằng ‘em muốn đi du lịch với bạn bè vài hôm”, sẽ chẳng ông chồng nào lại không đồng ý. Hãy đi, để được sống vài ngày tự do cho chính mình, để làm những gì mình thích với hội bạn thân, để chồng biết nhớ nhung vợ là gì.

Hãy làm những điều bạn đam mê, chăm sóc con cái, quan tâm đến chồng và hãy biết rõ mình là ai, mình xứng đáng được yêu thương đến nhường nào.

Khi chồng lỡ bên người đàn bà khác, nếu có thể thứ tha, hãy thứ tha. Nếu không thể thứ tha, hãy xa nhau một cách văn minh. Đừng chì chiết, bôi nhọ hay làm điều gì tổn hại đến người kia, bởi trước đó họ đã từng là một nửa cuộc đời bạn.

Cuối cùng, hãy nhớ “đánh ghen” không bao giờ có trong từ điển của một người phụ nữ thông minh.