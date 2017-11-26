Đàn bà muốn hạnh phúc sau ly hôn, đừng bỏ qua bài viết này

Yêu - Hôn nhân 26/11/2017 06:29

Thay vì cứ sống mãi trong những nỗi đau quá khứ phụ nữ hãy nằm lòng những điều này để hạnh phúc hơn.

Ly hôn dù là phụ nữ hay nam giới chắc chắn đều phải chịu những cú sốc lớn về tinh thần. Thế nhưng thay vì cứ sống mãi trong những nỗi đau quá khứ phụ nữ hãy nằm lòng những điều này để hạnh phúc hơn

Mạnh dạn chấp nhận sự thật rằng bạn đã ly hôn

Nghe thì có vẻ khó đấy nhưng phụ nữ à hãy nhớ rằng không ai có thể sống tốt với quá khứ, sống mãi với những thứ không còn thuộc về mình. Bạn hãy nhìn nhận lại cuộc hôn nhân đã qua, nguyên nhân nào dẫn đến ly hôn sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua và chấp nhận sự thật mình đã ly hôn. Từ đây cuộc đời bạn sẽ bước sang trang mới do chính bạn quyết định và sẽ không còn mối quan hệ vợ chồng với người đàn ông trước nữa.

Chăm sóc và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn

Thời gian kết hôn bạn đã quên mất bản thân mình mà chỉ chú tâm vào chăm sóc, vun vén cho gia đình bé nhỏ. Thì lúc này bạn hãy dành thời gian chăm sóc, làm đẹp cho mình. Làm những việc mình thích như du lịch, hẹn hò với bạn bè, tập thể dục, đọc sách,… để giải tỏa căng thẳng và hơn cả là nạp thêm năng lượng để hướng về tương lại tươi đẹp phía trước. Hãy sống với những suy nghĩ tích cực và tìm kiếm điểm sáng trong cuộc sống. Chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng cải thiện tâm trạng và lấy lại thăng bằng tốt nhất.

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Hãy sống với những suy nghĩ tích cực và tìm kiếm điểm sáng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cố giấu nỗi đau mà hãy chia sẻ với những người bạn tin tưởng

Đừng cố giấu nỗi đau, đừng cố kìm nến cảm xúc mà hãy tâm sự với người thân, bạn bè để giải tỏa nỗi lòng. Lúc này đây những lời động viên, chia sẻ, an ủi từ bạn bè, người thân sẽ là động lực để bạn cảm thấy dễ chịu, giảm bớt những căng thẳng, đau buồn sau ly hôn.

Nếu có cơ hội đừng ngần ngại chia sẻ với những người đã từng trải qua ly hôn. Ở họ bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cộng thêm sự đồng cảm sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn sau ly hôn và vững tin bước tiếp.

Đúc kết những kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân cho bản thân

Chẳng ai muốn mình phải trải qua những tan vỡ trong hôn nhân. Thế nhưng thay vì buồn rầu bạn hãy dành thời gian nhìn nhận, đánh giá nguyên nhân nào dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ đó đúc kết cho mình kinh nghiệm sống để không tái phạm điều này ở tương lại. Thời gian này cũng là lúc bạn tôi luyện bản thân, sống mạnh mẽ, ý chí để tiếp tục bước tiếp về tương lai tươi đẹp hơn.

Đàn bà muốn hạnh phúc sau ly hôn, đừng bỏ qua bài viết này - Ảnh 2
Thời gian này cũng là lúc bạn tôi luyện bản thân, sống mạnh mẽ, ý chí để tiếp tục bước tiếp về tương lai tươi đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ tâm ý

Nếu bạn gặp chấn động, tổn thương quá lớn sau ly hôn khiến bạn cảm thấy bế tắc và khó lòng vượt qua. Đừng ngần ngại hãy tìm gặp bác sĩ tâm lý để nhận được sự tư vấn, lời khuyên và phương pháp điều trị tốt nhất, phù hợp với bản thân. Với những người có chuyên môn, kinh nghiệm chắc chắn bạn sẽ vững vàng vượt qua những căng thẳng, cú sốc sau ly hôn dễ dàng hơn.

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ

Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.

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