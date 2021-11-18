Con gái hết ở cữ về lại nhà chồng, ông ngoại ôm cháu khóc ròng cả đêm: 'Con ơi đừng lấy chồng xa - Làm dâu xứ lạ phải lo bộn bề'

Dẫu biết, bố mẹ nào cũng thương con, chẳng muốn gả đi xa xôi cách trở nhưng vì chiều lòng con cái mà ngậm ngùi đồng ý. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần cha mẹ gặp lại con, ông bà gặp cháu khiến người trong cuộc không khỏi nghẹn ngào, xúc động.

Người xưa có câu "gả con đi lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho" ngụ ý khuyên các bậc cha mẹ hãy cân nhắc chọn chồng cho con gái. Tốt nhất là đừng gả con đi xa quá kẻo sau này muốn con cháu đoàn tụ cũng khó khăn trăm bề.

Được biết, đoạn clip trên được tài khoản N.T.T.T quay lại và kèm theo dòng chia sẻ: "Mình về nhà ngoại sinh đúng lúc dịch. Ngày sinh, mình sinh khó nên phải mổ, ra khỏi phòng mổ, ông bà ngoại là người đầu tiên đón cháu vì chồng và ông bà nội dịch không về được.

Mới đây, CĐM truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại hình ảnh ngoại nằm khóc đến lạc giọng, tay vẫn ôm cháu vì không nỡ xa "cục vàng" khiến ai cũng nghẹn lòng.

Thế rồi Sài Gòn giãn cách, mình và con ở với 2 ông bà ngoại 6 tháng trời. Mai mình đưa con về quê nội, mà ông ngoại cứ ôm cháu rồi len lén lau nước mắt bao nhiêu lần. Tối nay ẵm cháu, ngoại khóc quá trời. Lần đầu tiên mình thấy ba khóc, lòng mình quặn thắt không chịu được. Biết vậy không lấy chồng xa, chứ giờ nhìn cảnh này thương ba mẹ quá".

Clip: Beatvn

Theo đó, xuyên suốt khoảng thời gian từ khi con con đến khi con được hơn 6 tháng, ông bà ngoại là người chăm bẵm từng chút một. Có lẽ vì vậy mà nghĩ tới khoảnh khắc con gái tay xách nách mang rời đi, cháu đang quen hơi được chút thì lại về nhà nội xa xôi, người đàn ông trong clip mới nghẹn ngào, không nỡ.

Đoạn clip ngắn chỉ vỏn vẹn 20 giây nhưng tiếng khóc và hình ảnh người đàn ông trụ cột của gia đình đưa tay lau vội dòng nước mắt khiến nhiều người đồng cảm. Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận động viên, đồng thời xúc động chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

"Con gái lấy chồng xa" - Con buồn một thì có lẽ cha mẹ buồn 10. Câu chuyện của cô gái kể trên có lẽ là nỗi niềm chung của rất nhiều chị em về ngoại ở cữ. Khi những tháng ngày ở cữ kết thúc cũng là khi cả con đẻ, cháu ngoại cùng ông bà ngoại đều phải đối diện với những cảm giác nhớ nhung, tủi thân. Bất kể ai đọc xong cũng tưởng như đang đọc câu chuyện của chính mình.