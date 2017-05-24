'Chuyện ấy': Khó thể ngờ bị gọi nhầm tên trong lúc đang 'yêu' thực ra lại là điều hay

Yêu - Hôn nhân 24/05/2017 21:54

Một điều thật bất ngờ, trái ngược với nhiều suy nghĩ tồn tại lâu nay, việc gọi nhầm tên đối tác khi đang "cao trào" lại không phải là chuyện quá tồi tệ dù nó gây ra không ít cãi vã, ghen tuông thậm chí làm tan vỡ mối quan hệ của các cặp đôi.

Bạn từng rơi vào tình huống bị gọi nhầm tên hay lỡ nói tên một người khác trong thời điểm "nóng bỏng" của cả hai không? Và thật trớ trêu là người được nhắc đến trong lúc ấy lại chẳng có chút liên quan gì tới một trong hai người.

'Chuyện ấy': Khó thể ngờ bị gọi nhầm tên trong lúc đang 'yêu' thực ra lại là điều hay - Ảnh 1
Gọi tên người yêu cũ trong lúc đang ân ái với đối tác không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu - Ảnh: Internet

Gọi nhầm tên là một lời khen ngọt ngào

Tiến sĩ Jim Pfaus, giáo sư tâm lý và thần kinh học tại Đại học Concordia University (Canada) đã làm mọi người bất ngờ khi khẳng định việc nhầm tên đối tác khi "yêu" không có gì đáng lo lắng. Thậm chí, người bị gọi nhầm nên xem đó là một lời khen ngợi mà đối phương dành cho mình.

Tiến sĩ giải thích hiện tượng nhầm lẫn này hoàn toàn tự nhiên và đơn thuần. Đó là do khi bộ não rơi vào trạng thái cực kỳ hưng phấn, tâm trí sẽ gợi lên những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta từng trải qua. Ví dụ, bạn từng có một người yêu vô cùng đặc biệt, từng mang đến cho bạn những cảm xúc mãnh liệt, hưng phấn trong lúc "yêu" rất khó quên. Điều đó sẽ tạo mối liên kết giữa "chuyện ấy" với tên của người đó.

Việc người ấy gọi nhầm tên khi đang trong lúc "bùng cháy", đó là do bạn đã khởi dậy cảm giác tuyệt vời, dễ chịu và đặc biệt ở sâu bên trong tâm trí của họ. Vậy nên, đó chẳng khác nào là một lời khen ngợi, tán thưởng dành cho những kỹ thuật phòng the của bạn.

Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống cụ thể thì khó mà có thể chấp nhận được. Tiến sĩ Pfaus cũng đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi là không nên phớt lờ và phải nói chuyện để tìm ra cách kết thúc ổn thỏa, vui vẻ cho đôi bên.

Phòng tránh gọi nhầm tên đối tác khi "yêu", được hay không?

Sự cố nhầm lẫn này sẽ hoàn toàn phá hỏng tâm trạng và hứng thú của cả hai trong khi đang "thăng hoa". Nó còn có thể là nguyên nhân gây nên mối nghi ngờ, rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Không có cách nào để thu hồi lời nói hay quay ngược thời gian, tốt nhất là bạn phải giữ cho tinh thần tỉnh táo và nên dùng từ "anh" hoặc "em" để hạn chế "thiệt hại".

Nếu đã thốt ra cái tên "xa lạ" trong lúc quan hệ thì bạn có thể "giải vây" bằng cách nói thêm, chẳng hạn như: "Anh/em còn tuyệt hơn cả người đó nữa". Đây là biện pháp "cứu hộ" tạm thời và nếu may mắn người ấy của bạn sẽ cảm thấy tốt hơn hoặc quên tai nạn này vào ngày hôm sau.

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