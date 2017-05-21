"Màn dạo đầu" hoàn hảo sẽ khiến cả hai có những phút giây tuyệt vời khó quên. Đặc biệt, nếu các nàng làm theo những gợi ý sau đây sẽ khơi gợi cảm xúc cho đối tác và khiến " chuyện ấy " thêm phần nồng nhiệt.

Chàng có thể đã nhìn thấy đường nét trên cơ thể bạn khá nhiều mỗi ngày, tuy nhiên điều các chàng trai luôn muốn hơn là có được một khoảng thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể đối phương khi không có lớp vải che khuất.

Đừng ngại, hãy để anh ấy ngắm nhìn các đường cong, đường viền trên cơ thể bạn và cảm thấy hãnh diện khi chàng có được bạn.

Hơi thở

Phụ nữ chắc sẽ ngạc nhiên khi biết đàn ông thích người bạn đời dùng hơi thở để quyến rũ anh ấy. Các nàng hãy thở từ từ lên cổ chàng để anh ấy biết bạn đã sẵn sàng cho một "cuộc vui" đầy nóng bỏng.

Ngoài ra, phái nữ có thể thở gần ngực hay thậm chí là... dạ dày của các anh. Làn khí nóng ấy sẽ gây kích thích nơi chàng và giúp “chuyện ấy” thú vị hơn.

Trêu ghẹo vùng ngực của chàng

Vùng ngực của nam giới cũng nhạy cảm như ở phụ nữ. Chọc ghẹo “nhũ hoa” của các chàng chắc chắn sẽ khiến anh ấy bị kích thích. Các nàng có thể dùng lưỡi "tấn công" hoặc nhẹ nhàng thổi chúng trong "màn dạo đầu", rồi bạn sẽ thấy chàng chìm đắm trong đam mê.

Nụ hôn nồng nàn

Nụ hôn chính là "vũ khí chiến lược" trong màn dạo đầu mà các nàng không được phép quên. Các cô gái đừng bao giờ hôn chàng một cách hời hợt, hãy hôn với tất cả đam mê nhưng nhẹ nhàng. Từ từ di chuyển nụ hôn xuống cằm, cổ của chàng, bạn sẽ khiến chàng hạnh phúc và cảm thấy đầy sức mạnh cho lần "vào trận" này.

Vuốt ve chàng như đối với một chú mèo con

Trong quá trình thực hiện màn dạo đầu, các chị em hãy chủ động vuốt ve chàng nhẹ nhàng trên khắp cơ thể để chàng cảm nhận từ từ và phải luôn thật nhẹ nhàng để làm thức tỉnh cảm giác bên trong chàng.

Âm thanh chốn phòng the

Hãy nằm bên cạnh đối tác và thì thầm rằng bạn yêu chàng nhiều như thế nào. Ông Yvonne K Fulbright, tác giả của cuốn sách Hot guide to safer sex có chia sẻ hầu hết đàn ông không thích âm thanh yếu ớt hoặc những tiếng rên rỉ, tuy nhiên nếu chúng xuất hiện trong khi quan hệ thị lại có tác dụng kích thích phái mạnh rất hiệu quả.