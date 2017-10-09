Chồng thế này thì vợ nào chả tủi thân, vì đúng là có cũng như không…

Người ta thường bào rằng phụ nữ là người mang lại ấm áp và yêu thương nhiều nhất cho gia đình Phụ nữ khi còn độc thân, có thể tự chủ, cũng có khi thích nuông chiều làm nũng. Nhưng khi đã là vợ, việc khó khăn thế nào họ cũng đều có thể làm được. Không biết làm, họ đều có thể học. Vẫn chưa làm tốt, sẽ làm đến lúc tốt hơn. Chỉ cần làm vợ, phụ nữ đều có thể làm mọi thứ, đó hầu như là bản năng của họ. Nhưng đàn ông nên hiểu, đến một lúc việc gì vợ các anh cũng có thể làm, chính là lúc các anh không còn đóng vai trò gì trong đời họ nữa. Đàn ông vô tâm, một người chồng có cũng như không, phụ nữ đến một lúc đều sẵn sàng buông tay.

Dù biết rằng đàn ông luôn bận rộn và có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Vợ cũng sẽ luôn đủ cảm thông cho chồng trong khoản này. Nhưng đừng để những điều không hay này trở thành một thói quen quá đương nhiên. Vợ có thế chấp nhận vài lần say xỉn bè bạn của chồng nhưng chắc chắn không thể chịu nổi một người chồng lúc nào cũng trở về nhà trong trạng thái không tỉnh táo. Vợ cũng sẽ đủ cảm thông cho những bận rộn tất bật của chồng, thậm chí cô ấy cũng không ngại làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm việc. Nhưng vợ sẽ không thể đủ bao dung cho lý do quá bận rộn mà trở nên vô tâm của chồng. Một người đàn ông có thể giữ được những ranh giới trong các mối quan hệ, cũng như thú vui của bản thân để bạo vệ gia đình mới là chồng tốt. Vợ vì trách nhiệm mà tôn trọng chồng thì chồng cũng phải như thế với vợ con. Hôn nhân không phải chỉ khư khư một chiều cho nhận cố định, phải có sự hoán đổi liên tục để bồi đắp. Đàn ông vẫn là nên cân bằng gia đình, công việc và bạn bè một cách khôn ngoan nhất.

Vô tâm với cảm xúc của vợ

Chồng đừng quên, trước khi là người vợ chỉ biết lo cho gia đình, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Là vợ, không có nghĩa là trở thành cỗ máy chỉ biết quần quật vì gia đình, không có tình cảm hay cảm xúc. Cô ấy cũng có thể không vui, mệt mỏi, thậm chí đã kiệt sức. Những khi như thế bạn đã ở đâu, liệu có thấy hay đã làm được gì khi thấy? Ngày trước mỗi cái nhíu mày, từng nụ cười của vợ chồng cũng để tâm, giờ lại như điều quá đỗi bình thường thì liệu có quá đáng quá không? Vợ là người phụ nữ sẽ ở bên đàn ông cả đời. Buồn vui của cả thiên hạ ngoài kia cũng không thể quan trọng bằng nỗi lòng của cô ấy. Nếu người phụ nữ ở bên bạn, bạn còn vô tâm thì còn đủ sức lớn tiếng với thế gian không?

Chưa khi nào nói xin lỗi, hay nhượng bộ vợ

Vợ chồng thì nhất thiết phải có lúc mâu thuẫn, cãi vã cũng không thiếu. Nhiều khi, sự tức giận của vợ cũng chỉ vì chồng chưa khi nào chịu nói một lời xin lỗi. Thật ra, câu xin lỗi nói ra vốn không khó. Chỉ là sĩ diện đàn ông lại quá cao, đôi khi lại không nghĩ được vợ muốn nghe một câu xin lỗi cũng vì muốn chồng thể hiện sự trân trọng với mình. Trong hôn nhân đôi khi đúng sai thật sự không cần thiết. Quan trọng là liệu có còn muốn giữ lấy nhau mà dẹp cái tôi của mình. Có biết vì nhau mà nhượng bộ, hôm này mình cứ cho là mình sai, ngày sau đối phương cũng nhận lỗi vì mình. Đó mới là hôn nhân cả đời…

Hay trách móc, đổ lỗi cho vợ

Dạng đàn ông thế này đúng là thảm họa với chị em phụ nữ. Khi họ ngoại tình, họ sẽ trách vì vợ không biết chăm chút nhan sắc, không đủ khả năng giữ trái tim chồng. Khi con không tốt, họ sẽ đổ lỗi do vợ không biết dạy dỗ con cẩn thận. Hay thậm chí nếu gia đình chồng trách vợ điều gì, họ cũng nghĩ điều đó chẳng có gì sai. Chính thái độ chỉ biết trách vợ thế này khiến cho người vợ luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Đàn ông nên nhớ, khi một người phụ nữ đồng ý theo các anh về nhà, chính là từ bỏ thế giới cô ấy từng gắn bỏ để một mình bước vào thế giới của các anh. Họ bắt đầu làm quen lại mọi thứ, khó khăn cũng có, lạc lõng không thiếu, duy chỉ có chồng là chỗ dựa. Là chồng, vẫn là nên ở bên vợ, là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Vì mọi người vợ đều xứng đáng được yêu thương.

Luôn không giữ lời hứa với vợ

Với phụ nữ, họ thường tỏ ra chẳng mảy may quan tâm đến lời hứa của đàn ông. Nhưng thật ra chỉ cần đàn ông hứa, họ sẽ khắc cốt ghi tâm đến mức hiển nhiên tin lời hứa đó sẽ thành hiện thức. Tất cả đều xuất phát từ lòng tin của họ dành cho chồng. Họ nguyện lòng đợi chờ đến khi đàn ông thực hiện điều đã hứa, rất kiên trì, rất nhẫn nại. Đến một lúc, lời hứa không còn, thậm chí đàn ông đã quên không chút lưu tâm, lòng tin của phụ nữ cũng sẽ đổ vỡ theo. Đàn ông một khi hứa, hãy chắc chắn mình sẽ làm được. Đừng hứa rồi lại quên, lòng tin của phụ nữ cũng không mãi bao dung tất thảy cho các anh…