Chồng dù xấu hay tốt thì lương của anh ta cũng phải thuộc về bạn

Hiếm có đàn ông nào đi làm về mà bo bo giấu tiền giấu lương không cho vợ biết. Đàn ông kiểu đó sẽ bị người đời gán cho cái mác ...“đàn bà”. Nếu một anh chồng mập mờ, gian dối, nhất định anh ta sẽ tìm mọi cách giấu tiền hoặc có quỹ đen hoặc khai gian với vợ về thu nhập. Đàn bà nên tỉnh táo cảnh giác với mấy chiêu trò này.

Khi hai người thành vợ thành chồng, cuộc sống của họ tuy hai mà một. Và túi tiền của người đàn ông đóng vai trò trụ cột tài chính trong nhà, tốt nhất nên thuộc về tay người đàn bà nếu không một ngày nó sẽ không cánh mà bay.

Nhiều người phụ nữ khi có chồng, nhưng vẫn giữ cho mình sự tự trọng cao ngạo ngoài mức quy định. Nếu chồng có một chút thái độ chi ly hay quan tâm tới bạc tiền thái quá vợ sẽ tỏ ra tôi không cần tiền của anh nữa. Và tự âm thầm vạch ra chiến tuyến, thu nhập ai người ấy tiêu. Người đàn bà trong tổ ấm cần biết rằng, gia đình mình có vững vàng kinh tế hay không, điều đó do chính bàn tay mình vun vén. Đừng vì sỉ diện, tự ái cá nhân mà tuyên bố tôi không cần tiền của anh!

Thanh xuân của đàn bà của bắt nguồn một phần từ tiền của chồng làm ra. Vì có tiền, sẽ có điều kiện đi chơi, tận hưởng cuộc sống. Hạnh phúc của đàn bà dài hay ngắn cũng bắt nguồn một phần từ số tiền anh chồng đem về nhà. Hai quả tim vàng một mái nhà lợp ngói lụp xụp, có yêu nhau nổi không, hay lại tối ngày cắn cấu giày vò nhau?

Đàn bà không dịu lòng ngọt ngào nói chồng đưa tiền cho em giữ giùm chắc chắn là đàn bà ngốc. Nếu cứ để đàn ông vụng về cầm vật chất trong tay, lỡ một phút xao lòng, tiền ấy rơi vào tay đàn bà khác, vợ ngồi khóc với ai?

Giữ tiền chồng chính là đang... giúp chồng

Đàn bà dù có chồng yêu thương hay không yêu thương, dù còn bên nhau hay sắp sửa ly hôn cũng nên nhớ, đừng bao giờ vì quá hờn giận mà từ chối vật chất của anh ta. Hãy tạm cất tự trọng vào một góc khi nghĩ tới đứa con còn bao năm tháng học hành, ăn uống, không có tiền thì hít khí trời để sống hay sao?

Đàn ông gia trưởng thường chi ly tiền bạc, nếu giấy báo tiền nước, tiền điện tháng này có trội hơn tháng trước một chút cũng sẽ cằn nhằn vợ mình sao tiêu xài hoang phí thế. Nếu vợ có cao hứng mua cho con cái một đôi giày, một chiếc váy cũng sẽ càm ràm mua làm gì, tốn tiền. Hàng trăm thứ phải chi tiêu phía sau một gian bếp và những cái bao tử, đàn ông có bao giờ đi chợ hay ngó nghiêng từng ấy việc chi ly đó đâu mà biết. Vì thế, các bà vợ hãy kiên quyết giúp chồng một việc: Giữ giùm tiền cho anh ấy.

Hôn nhân là một con thuyền nhỏ đi trên biển lớn. Mà biển lớn thì sóng to. Lúc yên ả không sao, lúc cuồng phong nổi lên, biết sao mà lường. Vì thế, đàn bà dù còn chồng hay không còn chồng hãy biến tiền của anh ấy thành quỹ đen cho mình mà phòng thân.

Đàn ông tử tế trên đời bao giờ cũng ít hơn đàn ông không tử tế. Nhưng giữa hai kiểu người ấy, kiểu nào thì cũng phải có nghĩa vụ mang tiền về cho vợ con.

Hạnh phúc bắt nguồn từ bao tử chứ không phải từ bông hoa hồng chiều thứ bảy!