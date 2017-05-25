Choáng váng trước sự thật kinh ngạc ít người biết về 'chuyện ấy'

Những sự thật về "chuyện ấy" dưới đây là điều mà ít người biết nhưng thực tế lại vô cùng quan trọng mà ai cũng cần nắm rõ.

Tình dục là chuyện rất riêng tư. Nhiều khi bạn muốn hỏi han về vấn đề này nhưng thật khó để có được thông tin chính xác. Qua các phương tiện truyền thông, tạp chí, e-mail, bạn bè... bạn sẽ có những câu trả lời rất khác nhau. Và cũng có rất nhiều sự thực về "chuyện ấy" mà nhiều người không biết.

7 giây là khoảng thời gian nam giới nghĩ đến sex mỗi lần

So với nữ giới thì nam giới luôn có mối quan tâm nhiều hơn đến sex, thực tế trung bình một quý ông sẽ nghĩ đến sex cứ 7 giây/lần.

Kinsey - tác giả cuốn sách Quan điểm tình dục của nam giới, đã tiến hành một cuộc khảo cứu quy mô lớn về hành vi tình dục của phái mạnh lại cho kết quả là 54% nam giới nghĩ về tình dục mỗi ngày hoặc nhiều lần trong ngày. Có đến 43% trong số đó nghĩ về chuyện ân ái vài lần/tuần hoặc vài lần/tháng và chỉ rất ít quý ông (khoảng 4% số người) nghĩ về chuyện này ít hơn 1 lần/tháng.

Phẫu thuật là cách duy nhất giúp “cậu nhỏ” lớn hơn

Thực sự thì điều đơn giản này đã được không ít các quảng cáo và các thông tin truyền thông khẳng định rằng: không có cách nào để làm cho dương vật của bạn lớn hơn ngoài cách chịu đau đớn và phẫu thuật tốn kém. Các loại thuốc đều không có tác dụng. Không có cách nào khác!

Sex có khả năng tăng ngưỡng chịu đau của bạn

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Sex Research cho biết: Khi bạn đang sex, ngưỡng chịu đau của bạn được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, khi bạn đạt đến cực khoái, ngưỡng chịu đau này tăng lên cao nhất. Cực khoái tiết ra một loại hoóc-môn làm giảm thiểu cơn đau của cơ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-vang-truoc-su-that-kinh-ngac-it-nguoi-biet-ve-chuyen-ay-202476.html