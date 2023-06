5 điều cấm kị khi làm 'chuyện ấy', điều thứ 3 khiến nội tạng tổn thương 3, rút ngắn tuổi thọ

Vào ngày này, cơ thể phụ nữ cũng trở nên mệt mỏi và yếu ớt. Do vậy khi quan hệ sẽ chỉ để lại những cơn đau dai dẳng kéo dài. Khiến người phụ nữ không tập trung làm việc được. Vì vậy hai vợ chồng cần lưu ý không nên quan hệ vào kì kinh nguyệt.

Khi một trong hai người mắc bệnh nặng, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính thì nên tạm thời dừng quan hệ tình dục. Ở giai đoạn này cơ thể có sức đề kháng với bệnh tật giảm mạnh dẫn đến tiến triển của bệnh sẽ tăng nhanh. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh cũng có thể dễ dàng lây sang bạn tình một cách nhanh chóng và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh, quan hệ cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của tinh trùng và trứng.

Khi quá no hoặc đói

Phạm cấm kị này nội tạng sẽ bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mình mẩy phù thủng, mặt tái xanh, lưng đau mỏi. Và quan trọng chính là tuổi thọ của bạn bị rút xuống rất nhanh.

Khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Khi vừa ăn xong, thức ăn còn đầy trong dạ dày, lúc này lên giường nằm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày… Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy giảm nên không thể “sung” được.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng nước hoa quá nồng

Mùi hương sẽ là chất xúc tác khiến người đàn ông tăng ham muốn. Tuy nhiên cũng giống như nước hoa trên người bạn. Nếu mùi hương nước hoa ở vùng kín quá nồng sẽ khiến đối phương khi gần bạn sẽ bị phản tác dụng. Bởi mùi đậm đặc làm người kia không thể tập trung được và cảm thấy khó chịu.

Không nên dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ ngay sau khi quan hệ

Môi trường pH trong âm đạo đang có sự thay đổi mạnh sau khi làm chuyện ấy. Do vậy nếu bạn sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ ngay sẽ gây mất cân bằng độ pH.

Để có thể đảm bảo sức khỏe vùng kín tốt nhất, bạn nên vệ sinh sau khi quan hệ khoảng 30 phút. Lúc này cơ thể được thư giãn sau một thời gian hoạt động mạnh. Việc rửa vùng kín lúc này trở nên an toàn và đem lại những tác dụng tốt hơn.