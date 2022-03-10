5 dấu hiệu chính xác đến 90% phát hiện người yêu đang lừa dối bạn

Yêu - Hôn nhân 10/03/2022 15:54

Tâm lý học cho rằng sự không chung thủy ở các cặp đôi được biểu hiện qua 5 đặc điểm cụ thể. Trong thực tế mỗi người đều có những đặc điểm khác nhau nhưng những người không chung thủy thường có những đặc điểm tâm lý giống nhau.

5 dấu hiệu chính xác đến 90% phát hiện người yêu đang lừa dối bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đầu tiên, các chuyên gia tâm lý khẳng định rằng những người có xu hướng ngoại tình thường có cảm giác không an toàn và thiếu tự tin. Các chuyên gia cho rằng do họ thiếu tự tin và luôn lo lắng nên sẽ có những hành vi kiểm soát và thao túng đối với người bạn đời. Ngoài ra, những người này thường hay nói dối và chú ý đến tiểu tiết. Do một khi mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu, họ sẽ bắt đầu nói dối để che đậy những hành vi không trung thực của mình.

Các chuyên gia khẳng định rằng một trong những đặc điểm dễ thấy của người ngoại tình là họ thường thể hiện sự non nớt trong mặt tình cảm. Họ luôn thể hiện họ là những người có ít kinh nghiệm yêu đương và khó khăn để thiết lập một mối quan hệ mới nhằm tạo lòng tin cho đối phương. Bên cạnh đó, việc tỏ ra thiếu chính chắn có thể nhằm thao túng tâm lý của bạn. Chính vì vậy, những người không chung thủy thường có sự quyến rũ, gây ấn tượng tốt đối với người khác và thậm chí thể hiện tình cảm với bạn trong trường hợp đã hết yêu.

5 dấu hiệu chính xác đến 90% phát hiện người yêu đang lừa dối bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đặc điểm thứ tư, theo các chuyên gia tâm lý, những người đang cố gắng lừa dối bạn thường không bộc lộ rõ ​​ràng cảm xúc và mong muốn của họ. Họ thích tránh xung đột và cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi về mặt tình cảm của bạn nhằm tạo ra một cuộc sống giả dối.

Trong cuộc sống vợ chồng, khi một người không chung thủy, họ bắt đầu bộc lộ những đặc điểm phi thực tế trong mối quan hệ tình cảm. Theo tâm lý học, những người này xây dựng một phiên bản lý tưởng, phù hợp với bản thân chứ không phải là con người thật của họ.

Dấu hiệu ngoại tình: 12 biểu hiện đặc trưng mà 90% đàn ông ngoài tình đều mắc phải

Dấu hiệu ngoại tình: 12 biểu hiện đặc trưng mà 90% đàn ông ngoài tình đều mắc phải

Dưới đây là tổng hợp 12 biểu hiện thường gặp mà đàn ông Việt ngoại tình thường mắc phải. Hãy là người phụ nữ thông minh để nhận biết rằng chồng mình có đang chung thủy không nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu nhận biết ngoại tình những người ngoại tình có đặc điểm gì làm sao để biết một người ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời