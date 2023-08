Tâm lý học cho rằng sự không chung thủy ở các cặp đôi được biểu hiện qua 5 đặc điểm cụ thể. Trong thực tế mỗi người đều có những đặc điểm khác nhau nhưng những người không chung thủy thường có những đặc điểm tâm lý giống nhau.

Ảnh minh họa

Đầu tiên, các chuyên gia tâm lý khẳng định rằng những người có xu hướng ngoại tình thường có cảm giác không an toàn và thiếu tự tin. Các chuyên gia cho rằng do họ thiếu tự tin và luôn lo lắng nên sẽ có những hành vi kiểm soát và thao túng đối với người bạn đời. Ngoài ra, những người này thường hay nói dối và chú ý đến tiểu tiết. Do một khi mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu, họ sẽ bắt đầu nói dối để che đậy những hành vi không trung thực của mình.

Các chuyên gia khẳng định rằng một trong những đặc điểm dễ thấy của người ngoại tình là họ thường thể hiện sự non nớt trong mặt tình cảm. Họ luôn thể hiện họ là những người có ít kinh nghiệm yêu đương và khó khăn để thiết lập một mối quan hệ mới nhằm tạo lòng tin cho đối phương. Bên cạnh đó, việc tỏ ra thiếu chính chắn có thể nhằm thao túng tâm lý của bạn. Chính vì vậy, những người không chung thủy thường có sự quyến rũ, gây ấn tượng tốt đối với người khác và thậm chí thể hiện tình cảm với bạn trong trường hợp đã hết yêu.

Ảnh minh họa

Đặc điểm thứ tư, theo các chuyên gia tâm lý, những người đang cố gắng lừa dối bạn thường không bộc lộ rõ ​​ràng cảm xúc và mong muốn của họ. Họ thích tránh xung đột và cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi về mặt tình cảm của bạn nhằm tạo ra một cuộc sống giả dối.

Trong cuộc sống vợ chồng, khi một người không chung thủy, họ bắt đầu bộc lộ những đặc điểm phi thực tế trong mối quan hệ tình cảm. Theo tâm lý học, những người này xây dựng một phiên bản lý tưởng, phù hợp với bản thân chứ không phải là con người thật của họ.

