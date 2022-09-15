4 nguyên tắc phong thủy hôn nhân cần biết để trọn vẹn hạnh phúc gia đình, vợ chồng HÒA THUẬN, con cái nghe lời

Từ góc độ phong thủy hôn nhân, nơi cửa lớn tuyệt đối không được xuất hiện vũng nước, nước bẩn thì lại càng không thể có. Bởi nước tượng trưng cho sự đào hoa, tính lẳng lơ nên dễ khiến cho người trong nhà có thái độ quá trớn trong tình cảm, đi quá giới hạn, không biết kiềm chế bản thân.

Hôn nhân là sự ràng buộc về tình cảm, trách nhiệm, không ai mong muốn gãy vỡ nhưng đâu phải muốn là được. Ngoài tình yêu còn cần rất nhiều sự nỗ lực, trong đó nỗ lực cải thiện phong thủy hôn nhân, giảm thiểu những tác động xấu từ bên ngoài cũng là một yếu tố quan trọng.

Không nên bày lọ, chậu, đồ vật chứa nước lớn ở trước cửa nhà, dễ phạm phong thủy lại mất vệ sinh, nước tù đọng là môi trường sinh sôi nảy nở của các loại vi khuẩn, kí sinh trùng gây bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của người trong nhà.

Đặc biệt, nếu là nước bẩn thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn, xuất hiện người thứ ba chen chân vào hôn nhân, tỉ lệ li hôn vô cùng lớn. Vì thế, tốt nhất là nên giữ trước nhà sạch sẽ, khô ráo, không đọng nước, không tù túng, có hệ thống thoát nước tốt và không thấp hơn so với đường.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không bố trí nhà vệ sinh đối diện cửa

Nguyên tắc phong thủy mà hầu như ai cũng biết là nhà vệ sinh tuyệt đối không được đối diện với cửa lớn, cửa chính trong nhà. Nếu nhà bố trí phạm phải lỗi này thì trong nhà sẽ gặp nhiều việc xúi quẩy, năng lượng xấu dễ dàng xâm nhập khiến vợ chồng cãi vã, tranh chấp, không hòa hợp nên dễ xuất hiện li hôn, phải trải qua hai lần hôn nhân.

Vì thế, khi bố trí nhà, tốt nhất là không nên để nhà vệ sinh đối diện cửa chính. Nếu trót phạm phải lỗi phong thủy hôn nhân này thì hãy hóa giải bằng cách đặt bình phong ở khoảng không gian giữa cửa chính và nhà vệ sinh, trước cửa nhà vệ sinh treo xâu tiền Ngũ Đế, Lục Đế, treo mành rèm hoặc đặt chậu cây xanh trước cửa nhà vệ sinh.

3. Không trang trí quá nhiều đèn trong nhà

Trong nhà quá nhiều đèn theo phong thủy là không hề tốt, chỉ nên vừa đủ. Lỗi này sẽ mang tới những rắc rối không đáng có trong đời sống hôn nhân, những bí mật đang che giấu đối phương dễ dàng bị phát hiện, những điều nho nhỏ mà đôi bên muốn giữ cho riêng mình dễ dàng bị vạch trần nên dễ xuất hiện ồn ào, không hợp, thậm chí còn có thể nảy sinh cãi cọ, động chân động tay, rất dễ trải qua nhiều lần hôn nhân.

Tốt nhất là chỉ nên trang trí đèn vừa phải, nếu đã bày trí quá nhiều đèn trong nhà thì hoặc là loại bỏ bớt, hoặc là hạn chế sử dụng, không nên bật tất cả các đèn cùng một lúc để tránh ảnh hưởng tới hôn nhân của người trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không treo nhiều tranh ảnh người khác phái

Nếu nói trong nhà không nên treo nhiều tranh ảnh thì không có nghĩa là không được treo ảnh trẻ nhỏ mà nên hạn chế ảnh mỹ nữ, mỹ nam, những người khác phái có dung mạo đẹp. Vì theo phong thủy hôn nhân điều này dễ dàng khiến vợ chồng không hòa thuận, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của hai người. Vì thế, nếu trong nhà có treo tranh ảnh như vậy thì nên mau mau hạ xuống kẻo hôn nhân thất bại.

Phong thủy hôn nhân còn nhắc nhở không nên treo tranh hoàng hôn, tranh hoa mẫu đơn trong phòng ngủ, ngụ ý chia li, có người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình. Tốt nhất hãy chọn những bức tranh vui vẻ, sáng sủa, thể hiện sự tích cực, lạc quan, tranh có đôi có cặp thì cuộc sống gia đình sẽ ngày càng tốt đẹp và hài hòa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.