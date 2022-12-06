4 hành động đàn ông cực thích khi làm chuyện ấy, vợ áp dụng thường khiến chàng "phát cuồng" mỗi đêm

Yêu - Hôn nhân 06/12/2022 18:43

Đừng ngại ngần thở mạnh khi chính bản thân nàng đang tận hưởng cảm giác “đê mê” mà chàng mang đến.

Thích được đối phương gọi tên bằng biệt danh thân mật 

Một số đàn ông muốn chắc rằng bạn sẽ không tưởng tượng đến một bóng hình khác khi đang ở trên giường. Thực tế đây cũng là giao tiếp làm tôn lên vai trò của anh ấy để giảm bớt những hành vi mang kích thích cho những ai không muốn vượt rào kiểu truyền thống.

Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những thán từ như hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy. Vậy cũng vừa ổn nếu không muốn anh ấy bỏ đi.

4 hành động đàn ông cực thích khi làm chuyện ấy, vợ áp dụng thường khiến chàng 'phát cuồng' mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích nghe lời khen khi làm tình

Bất cứ một lời khen ngợi nào diễn ra trong màn mây mưa đều khiến đàn ông lâng lâng vì sướng. Lời khen có thể dành cho body – cơ thể của chàng, cách chàng hôn, cách chàng dạo đầu, hôn vùng kín bạn…

Hãy hào phóng những lời khen ngợi giành cho chàng, thêm vào đó là những lời động viên, thậm chí là kẻ đường chỉ dẫn như: “Anh hôn tuyệt quá, em muốn anh hôn cả lưng em nữa. Lần trước anh làm vậy, em thích cực ý”. Tiếng rên rỉ của người tình, ngay cả khi không rõ câu.

Câu nói điều hướng hành động 

Bất cứ người đàn ông nào cũng đều thích người tình phối hợp nhịp nhàng lúc “lâm trận”. Sẽ thật tuyệt nếu chàng được nghe các câu nói điều hướng quan hệ như: “anh ơi mạnh lên”, “em thích anh làm thế”. Đảm bảo với các nàng rằng, chàng sẽ nghe theo răm rắp và hưng phấn chiều nàng hết mức. Sự tương tác qua lại khi “yêu” sẽ luôn mang đến cảm xúc mãnh liệt cho cả chàng và nàng. 

4 hành động đàn ông cực thích khi làm chuyện ấy, vợ áp dụng thường khiến chàng 'phát cuồng' mỗi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt bạn hãy tập cách chủ động. Hãy cởi mở nói cho anh ấy nghe những điều bạn mong muốn. Ví dụ bạn muốn anh ấy hôn ở đâu đó trên cơ thể mà bạn thích nhất, đừng ngại nói ra. Nếu chưa quen, hãy tập nói trước gương sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Tiếng thở dốc trong sung sướng

Tiếng thở dốc cũng chính là câu trả lời cho các nàng biết đàn ông thích nghe gì khi ân ái. Tiếng thở dốc được cho là thứ vũ khí lợi hại mà nàng có thể rót vào tai chàng khi ân ái. Bởi đây là một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng nàng đang “sướng tê”. Đối với chàng, không gì tuyệt vời hơn việc có thể khiến bạn tình thăng hoa. Đừng ngại ngần thở mạnh khi chính bản thân nàng đang tận hưởng cảm giác “đê mê” mà chàng mang đến.

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những gợi cảm hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy.

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