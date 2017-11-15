Tôi của năm 40, khi đã đi qua mười mấy năm hôn nhân đã thôi những xa gần mộng mị. Tôi không còn nghĩ hôn nhân cũng đơn giản như việc hôm nay yêu rồi ngày mai chia tay, hay việc cưới chỉ là sống cùng một nhà, có nhau là người thân. Hôn nhân phức tạp trong việc gắn kết cuộc sống của hai người xa lạ, tự mài giũa mình để vừa vặn với nhau. Hôn nhân cũng không hẳn là phải nồng nàn say đắm mới là lâu bền. Tôi của hôm nay lại thấy hôn nhân chính là có thể bình yên bên nhau là đủ. Không phải không có lúc muốn rời đi, chỉ là vì bình yên quá mà không ai muốn bỏ đi.

Tôi từng là cô gái mơ mộng khi bước vào hôn nhân. Hôn nhân với tôi khi đó như một câu chuyện nối dài cho tình yêu vốn đã đủ lớn. Nhưng khi đã làm vợ, làm mẹ tôi dần nhận ra trong hôn nhân, không phải có tình yêu là đủ. Người ta cần tình yêu để tìm thấy nhau nhưng sẽ cần nhiều hơn trách nhiệm và nghĩa tình để đi đến bạc đầu. Tôi cũng từng vì thất vọng mà vùng vằn không ít về quá nhiều sự khác biệt trong hôn nhân. Từ những thói quen vụn vặt đến những quan niệm như không thể vừa khít với nhau. Giận hờn có, cãi đến long trời lở đất cũng không thiếu, thậm chí đã từng có suy nghĩ muốn bỏ đi.

Và khi đã đi qua một chặng đường dài như thế tôi luôn những người trẻ hay những ai đang từng bước vào tháng ngày đầu của hôn nhân nên có câu trả lời cho 3 câu hỏi cần thiết này trong hôn nhân. Đừng chỉ hỏi bạn, hãy cùng trả lời chúng với bạn đời của mình. Có thể cùng nhau tìm câu trả lời thì lúc đó mới dám nói một câu bên nhau cả đời…

1. Chúng ta có tiếng nói chung trong cuộc sống?

Người với người, nói một lời yêu là đã có thể thành tình nhân, chứ còn để thành người thân một đời thì cần tiếng nói chung. Trong hôn nhân, tình yêu không thì chẳng đủ sức, sẽ đến lúc tiếng thương vì mâu thuẫn tranh cãi mà cũng nhạt đi. Vợ chồng khi đã quyết định đi với nhau một đời thì luôn phải có tiếng nói chung. Không hẳn là phải giống nhau mọi điều nhưng phải tìm cách để hòa hợp với nhau. Có mệt mỏi, có kiệt sức thế nào cũng đừng im lặng. Phải nói nhau nghe, lời có khó nghe thế nào cũng phải để nhau biết. Từ đó mà hiểu nhau hơn, mà tìm được lối chung mà bước tiếp. Trên đời này, vốn không có ai hoàn hảo dành cho ai, chỉ có ai phù hợp với ai một cách hoàn hảo. Hôn nhân cũng chính là như vậy.

2. Chúng ta có tin tưởng nhau chưa?

Niềm tin là bệ phóng cốt thép nhất cho hôn nhân. Tin ở đây không có nghĩa là mù quáng, mà là tin đủ tin vừa để giữ lấy nhau khi cần. Vợ chồng nên có một căn bản tin tưởng riêng dành cho nhau. Niềm tin cũng như tình yêu, đều cần được trao đổi giữa hai người mỗi ngày. Hãy nói với nhau về sự tin tưởng như thổi phồng lên trong nhau sự vững vàng và thấu hiểu. Em tin chúng ta có thể bên nhau, em tin anh làm được, hay em tin anh không làm điều có lỗi với em. Đôi khi, niềm tin chỉ là những lời nói nhau nghe nhưng lại có sức mạnh đủ sức kéo nhau lại trước những sa ngã. Vì tin mà ở lại, vì tin mà đi đến cùng, thế mới là vợ chồng.

3. Chúng ta mong điều gì trong cuộc hôn nhân này?

Tôi và chồng chưa từng hỏi nhau điều này trước khi tôi biết anh say nắng một người phụ nữ khác. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa có con, ràng buộc với nhau chỉ là tờ giấy kết hôn. Tôi đã từng muốn buông bỏ, vì niềm tin tôi đặt ở chồng quá lớn nhưng lại quá nhanh mà mất đi. Mẹ tôi khi đó đã hỏi, rốt cuộc hai đứa mong điều gì trong hôn nhân của mình? Mong một tình yêu mãnh liệt như đã từng hay là mong một sự thủy chung bình đạm. Nếu là một tình yêu mãnh liệt đảo điên thì ly hôn đi. Còn nếu là thủy chung thì phải biết cùng nhau vượt qua sóng gió. Buông thì dễ, mấy giây rồi thành xa lạ. Chứ nắm mới khó, nới lỏng nhu cương thế nào để giữ lấy nhau mới là vấn đề. Quan trọng là, cả hai mong điều gì, có còn muốn giữ lấy nhau, có từng nói với nhau có chuyện gì cũng phải nghĩ đến đối phương? Trong hôn nhân, đừng mong không sóng gió, hãy mong dù có sống gió vẫn muốn về bên nhau. Kẻ lỡ buông thì người phải nắm. Người lỡ nhịp thì kẻ phải bắt kịp. Đến cuối cùng, vẫn là phải vì nhau mà bước tiếp, vì một mong muốn sau này mà bỏ qua cho nhau. Có vậy mới mong một đời, có thế mới là thủy chung.