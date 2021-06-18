Sau nhiều lần nhắn tin, trò chuyện trên Facebook, đối tượng Nguyễn Hoàng Triều (27 tuổi, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) đã rủ bạn gái đi chơi, quan hệ tình dục dẫn đến có bầu. Nạn nhân sinh con khi chỉ mới 14 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/6, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hoàng Triều (27 tuổi, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.N.A.T. (SN 2006, trú tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức). Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2019, cháu T. kết bạn với Nguyễn Hoàng Triều trên mạng xã hội Facebook.

Sau nhiều lần nhắn tin, đến khoảng tháng 2/2020, cả hai hẹn nhau gặp mặt. Triều chở T. đến Nhà nghỉ Thanh Sang, đòi quan hệ tình dục, nhưng T. không đồng ý.

Khoảng tháng 4 và tháng 6/2020, Triều tiếp tục hẹn T. đi chơi rồi 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. tại nhà nghỉ Ngã ba Cô Đơn (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức). Cả hai lần này cháu T. đều tự nguyện.

Cũng theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến khoảng tháng 9/2020, cháu T. phát hiện mình có thai nhưng vì lo sợ nên nạn nhân không dám nói cho ai biết. Trong thời gian mang thai, nữ sinh vẫn đến trường học bình thường. Khoảng 4h ngày 3/1/2021, nữ sinh chuyển dạ và tự vào phòng tắm để sinh con và tự cắt dây rốn thì người thân phát hiện, đưa 2 mẹ con cháu T. đến cơ sở y tế để chăm sóc.

Bị cáo Triều tại phiên tòa ngày 17/6 - Ảnh: VietNamNet

Tại phiên tòa, Triều đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi và tỏ ra ăn năn hối cải, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo cho hai mẹ con T.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Triều 3 năm 9 tháng tù về tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 108 triệu, chu cấp mỗi tháng 2 triệu đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.

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