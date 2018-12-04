Xúc phạm thầy giáo vì một chiếc quần đùi bỏ quên, phụ huynh giải thích do 'nóng nảy thiếu kiềm chế'

Chị A. giải thích do tính tình nóng nảy, thiếu kiềm chế đã xúc phạm đến danh dự thầy giáo ảnh hưởng đến dư luận địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, chị đã chủ động gỡ clip trên trang cá nhân, đại diện gia đình chân thành xin lỗi thầy giáo và nhà trường, theo Thanh Niên.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh mắng thầy giáo xối xả vì một chiếc quần đùi gây xôn xao dư luận, hôm nay (4/12), chị D.N.A. (ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thừa nhận mình là người đăng clip mắng thầy giáo, đồng thời thừa nhận bản thân đã thiếu sót trong cách ứng xử.

Theo chị A., cách đây vài ngày chị mua cho con một chiếc quần đùi kaki, một người bạn của bé gái thấy đẹp nên hỏi mượn mẫu để tìm mua. Sáng 30/11, con gái chị A. bỏ quần vào bọc nilon màu đen rồi mang vào lớp học cho bạn mượn. Tuy nhiên khi tan học, người bạn này lại bỏ quên bọc đồ trong ngăn bàn.

Chiều cùng ngày, học sinh lớp khác vào học và phát hiện bọc đồ nên mang lên bàn giáo viên để. Đến giờ lên lớp, thầy H.V.K. (giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh, P.7, TP.Bạc Liêu) nhìn thấy bọc đen trên bàn nên nói "Cái bọc gì đen thui, thấy ghê" rồi kêu học sinh vứt vào sọt rác.

Sáng hôm sau, con gái chị A. gặp thầy K. để hỏi thăm bọc đồ. Lúc đó, thầy K. cũng nói: "Thầy thấy có bọc đen để trên bàn nên đã kêu bạn bỏ sọt rác rồi".

Khoảng 13 giờ ngày 3/12, chị A. lên gặp thầy K. để hỏi thăm chiếc quần. Thầy K. giải thích: "Bỏ quần lên trên bàn thầy là không tôn trọng nên thầy đã kêu các học sinh bỏ đi rồi". Nghe vậy chị A. rất ấm ức, lời qua tiếng lại với thầy giáo, đồng thời lấy điện thoại quay lại sự việc rồi đăng lên mạng xã hội.

Phụ huynh có nhiều lời lẽ xúc phạm thầy giáo - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Vietnamnet, thầy K. cho biết rất sốc trước hành động xúc phạm danh dự của phụ huynh D.N.A. Tuy nhiên nữ phụ huynh vẫn chưa gặp để xin lỗi thầy. Nhiều năm làm nhà giáo, đây là lần đầu tiên thầy gặp phải trường hợp này.

Như đã đưa tin, tối 3/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh phụ huynh phê phán thầy giáo vô trách nhiệm vì vứt chiếc quần bỏ quên của con gái mình vào sọt rác.

Hình ảnh trong clip cho thấy thầy giáo đã nhận sai, đồng thời khẳng định bản thân không phân biệt được chiếc quần đó là sạch hay bẩn. Tuy nhiên, người phụ huynh này không chấp nhận lời giải thích và cho rằng thầy giáo vô trách nhiệm khi vứt quần đi trong khi có thể cho nó vào túi để lại vào hộc bàn.

Cuộc nói chuyện ngày một căng thẳng khi phụ huynh nói rằng bộ đồ thầy giáo đang mặc chưa chắc giá trị bằng chiếc quần đùi của con gái mình.

Để giải quyết sự việc, người này đưa ra yêu cầu trong một ngày, thầy phải kiếm được cái quần y như vậy trả lại con gái mình.

Dù luôn giữ trạng thái bình tĩnh, lịch sự nhưng trước sự "tấn công" của phụ huynh, thầy giáo phải mời phụ huynh lên gặp ban giám hiệu nhà trường vì không thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của phụ huynh trên. Trong khi thầy giáo luôn tỏ ra lịch sự, bình tĩnh giải thích thì phụ huynh lại dùng nhiều lời lẽ xúc phạm giáo viên.

Hiện vụ việc đang được ban giám hiệu nhà trường xác minh làm rõ.