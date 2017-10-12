Xúc động hành trình gian nan của ông bố 'hot boy' 9x đơn thân chăm con gái 3 tuổi thông minh, xinh xắn

Xã hội 12/10/2017 16:22

Một tay chăm con gái từ lúc sinh ra, đến khi ly hôn, ông bố đơn thân 9x vẫn kiên quyết ý định nuôi con gái nhỏ tới lúc trưởng thành.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ

Vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung như “hot boy”, không ai nghĩ anh Phạm Duyệt (27 tuổi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã trải qua một đời vợ và có một cô con gái kháu khỉnh.

Kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình, anh Duyệt trầm tư, không đổ lỗi cho ai cả. Khi người trong cuộc cảm thấy không hạnh phúc, không muốn tiếp tục sống cùng đối phương thì vợ chồng anh đường ai nấy đi.

Thời điểm nộp đơn ly hôn, anh Duyệt kiên quyết giành quyền nuôi con gái. Thậm chí, anh đã van nài vợ cho mình được gần con.

Xúc động hành trình gian nan của ông bố 'hot boy' 9x đơn thân chăm con
Anh Duyệt rất yêu thương và luôn muốn chăm sóc cho con gái nhỏ - Ảnh: Internet

"Chỉ đơn giản là mình rất thương con, rất yêu con, muốn được chăm sóc con mỗi ngày. Từ lúc con sinh ra đời, mình đã là người chăm bẵm cho con rất nhiều. Đến khi ly hôn, mình vẫn muốn được chăm sóc con như vậy, muốn tự mắt mình thấy con trưởng thành lớn lên. Cũng may mắn là bên nội và bên ngoại đều đồng cảm và hỗ trợ rất nhiều", anh Duyệt trải lòng với phóng viên Em Đẹp.

Hành trình làm bố đơn thân vất vả

Suốt một năm qua, cứ đúng 4 giờ chiều là anh Duyệt lại đến nhà trẻ đón con. Ở tuổi lên 3, bé Trâm Anh rất hiếu động, thấy ba đến là sà ngay vào lòng. Hai cha con cùng đi chợ, nấu cơm, cuộc sống của ông bố trẻ đơn thân và con gái nhỏ cứ thế tiếp diễn. Có được nếp sinh hoạt đều đặn như vậy là cả một hành trình nỗ lực của ông bố trẻ hậu ly hôn.

Những ngày đầu làm quen với cuộc sống của một ông bố đơn thân, anh Duyệt không tránh khỏi áp lực. Công việc kinh doanh trục trặc, vừa lo việc công ty, vừa phải đi đón con, chăm con, cơm nước, giặt giũ…khiến anh rơi vào khủng hoảng.

Xúc động hành trình gian nan của ông bố 'hot boy' 9x đơn thân chăm con
Anh Duyệt không ngừng học hỏi các phương pháp nuôi dạy con - Ảnh: Internet

Để biết cách chăm con, phương pháp dạy con phù hợp, anh Duyệt đã không ngừng mày mò tìm hiểu các nguồn thông tin. Anh lên trên mạng, xem các clip dạy con, giáo dục con và lê la nhà sách tìm đọc những nội dung cần thiết.

Ngoài những bữa ăn chính hàng ngày, ông bố đơn thân còn tự tay chuẩn bị cho con gái những bữa ăn phụ với chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng như yến sào, váng sữa, trứng sữa chua…

'Thiên thần' bụ bẫm tuổi lên 3

Được bố chăm chút quá khéo, bé Trâm Anh trông cao ráo, xinh xắn, thông minh và khỏe mạnh từng ngày.

"Trâm Anh thông minh lắm, con nhận thức được mọi thứ xung quanh rất tốt, tự học nhanh mà không cần người lớn chỉ dạy nhiều. Nhưng nhiều khi, con hỏi nhiều câu hóc búa lắm, mình trả lời không kịp, bị con xoay mòng mòng mà không biết làm sao" , anh Duyệt hồ hởi về cô công chúa nhỏ anh hết mực cưng chiều.

Xúc động hành trình gian nan của ông bố 'hot boy' 9x đơn thân chăm con
Ở tuổi lên 3, bé Trâm Anh như chú chim nhỏ, suốt ngày sà vào lòng bố - Ảnh: Internet

Nhiều lúc thấy ba nói chuyện với một người phụ nữ khác, bé Trâm Anh lém lỉnh cầm tay ba hỏi "ba thương người ta rồi hả", "người ta là ai vậy ba", "ba gọi mẹ đi ba"...

Chính vì mát tay chăm con mà anh Duyệt được cả hai bên nội ngoại tin tưởng, yêu quý. Tuy đã chia tay nhưng anh vẫn thường xuyên đưa con về thăm nhà ngoại, gửi con nhà ngoại mỗi khi bận đi công tác xa. Anh còn chủ động gọi điện video cho vợ cũ để hai mẹ con có dịp chuyện trò.

Con trẻ nhiều lúc ngây ngô hỏi ba tại sao mẹ không về, không ở cùng hai ba con. Những lúc ấy, anh Duyệt chỉ nói mẹ đang đi làm xa. Sau này, dường như hiểu chuyện và cảm nhận được sự chia cách, bé Trâm Anh ít hỏi hơn.

Biết con đang ở tuổi tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh, anh Duyệt luôn cân bằng thời gian giữa công việc và thời gian bên con để con được phát triển toàn diện. Mỗi tháng, ông bố trẻ sẽ dành khoảng 1 tuần để đưa con đi chơi, để con được mở rộng tầm mắt.

Mới đây, hai cha con đã có chuyến du lịch xa đầu tiên cho con khám phá những điều lạ. Nhìn con nói cười ê a mỗi ngày, trái tim ông bố trẻ bỗng cảm thấy ấm áp, xua tan bao mệt mỏi.

Xúc động hành trình gian nan của ông bố 'hot boy' 9x đơn thân chăm con
Anh Duyệt và con gái trong chuyến du lịch xa - Ảnh: Internet

Anh Duyệt chia sẻ, con gái chính là động lực mỗi ngày để anh không ngừng cố gắng, phấn đấu. Anh quyết tâm dành những gì tốt đẹp nhất cho con vì bé Trâm Anh chính là hạnh phúc lớn lao nhất của anh trong cuộc đời này.

 

 

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