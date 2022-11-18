Xúc động giây phút người mẹ nhìn thấy trái tim người con trai chết não 'đập lại' trong lồng ngực người lạ

Xã hội 18/11/2022 08:49

Người mẹ ngơ ngác chưa hiểu, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu giải thích: “Trái tim đó, trái tim H. sau khi mổ đã đập trong lồng ngực người ghép”.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, mới đây, một bệnh nhân may mắn được ghép da từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam là anh L.V.T. (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng 50% độ III toàn thân.

Trước đó, ngày 11/10, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhận được thông tin có một nam bệnh nhân tên H. (38 tuổi) vào viện vì xuất huyết não nặng, đã chết não. Mẹ, vợ và gia đình bệnh nhân đã nén nỗi đau để thực hiện được ước muốn cuối cùng cho bệnh nhân. Đó là chia sẻ những phần cơ thể còn chức năng để cứu những trường hợp mắc các bệnh hiểm nghèo.

Khi kiểm tra, đánh giá tình trạng chức năng các bộ phận cơ thể của anh H., các bác sĩ phát hiện người đàn ông đã có bệnh nền tăng huyết áp nhưng gia đình không biết. Bệnh đã biến chứng, ảnh hưởng lên cơ tim và gan bị nhiễm mỡ nặng. Bệnh nhân cũng có cơ địa béo phì và bệnh thận độ 2.

 

Sau khi giải thích rõ và được gia đình đồng ý, các bác sĩ đã tiếp nhận được tim, 2 quả thận, 2 giác mạc và da của anh H. để ghép cho 6 người bệnh. Hậu phẫu, 2 bệnh nhân ghép thận đã có chức năng thận hồi phục bình thường, được ra viện vào tuần đầu tiên. Tương tự, 2 bệnh nhân ghép giác mạc cũng nhanh chóng được xuất viện.

Xúc động giây phút người mẹ nhìn thấy trái tim người con trai chết não 'đập lại' trong lồng ngực người lạ - Ảnh 1
Phút giây người mẹ vĩnh biệt con trai - Ảnh: báo Dân Trí

Với trường hợp bệnh nhân T., sau ca phẫu thuật ghép da đã được cho ra viện vào tuần thứ 2. Riêng bệnh nhân ghép tim do tình trạng nặng hơn nên chỉ vừa xuất viện sau hơn 4 tuần nằm viện. Điều đáng mừng là cơ tim bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy gửi lời cảm ơn chân thành cám ơn anh H. và gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ bệnh nhân thực hiện ước nguyện của mình, giúp hồi sinh 6 cuộc đời đang lâm dần vào cửa tử.

Xúc động giây phút người mẹ nhìn thấy trái tim người con trai chết não 'đập lại' trong lồng ngực người lạ - Ảnh 2
Người mẹ xúc động khi thấy trái tim con trai đã đập trong lồng ngực người bệnh - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, trước đó, khoảng 9h ngày 12/10, người mẹ già gặp mặt anh H. lần cuối cùng. Đến 14h ngày 12/10, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kính cẩn nói lời tri ân trước khi chính thức thực hiện phẫu thuật lấy mô tạng từ anh H.

Các bộ phận sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, nhanh chóng chuyển sang những phòng phẫu thuật khác đã sẵn sàng. 6 ca ghép mô tạng diễn ra suôn sẻ. Khoảng 17h ngày 12/10, thi thể anh H. được trang trọng đưa về với gia đình để lo hậu sự.

Đoạn đường chuyển anh H. từ khu phẫu thuật, ra thang máy và xe cứu thương, các bác sĩ gọi theo: “H. ơi, về nhà nhé!”. Một ngày sau, các bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trần Thanh Linh và anh Lê Minh Hiển (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã về gia đình anh H. trong tang lễ. Tại đây, bác sĩ đã cho người mẹ xem hình ảnh trái tim con trai đang đập lại trong lồng ngực người được ghép tim. 

Người mẹ ngơ ngác chưa hiểu, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu giải thích: “Trái tim đó, trái tim H. sau khi mổ đã đập trong lồng ngực người ghép”. 

“Trái tim thằng H. này!" - bà mẹ đưa cho người thân cùng xem và xúc động nói, "Mẹ cảm ơn con!”. Bà hôn lên trái tim con trai. Di nguyện của anh đã được các bác sĩ hoàn thành, 6 bệnh nhân đã hồi phục và bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh hơn.  

“Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được ghép tim. Tôi tạ ơn gia đình người hiến, mong vong linh người hiến được siêu thoát. Tôi sẽ chăm sóc trái tim này để gia đình người hiến yên tâm” - bệnh nhân được ghép tim bày tỏ.

 

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