Xuất hiện tài khoản của bà chủ Đại Nam chia sẻ lời ác ý về Phi Nhung, thực hư thế nào?

Xã hội 29/09/2021 09:49

Ngay khi Phi Nhung qua đời, cư dân mạng bất ngờ phát hiện tài khoản của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng có những lời ác ý về nữ ca sĩ. Tuy nhiên, thực hư sự việc nhanh chóng được sáng tỏ.

Trưa ngày 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi tại bệnh viện Chợ Rẫy trong nỗi tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trước đó, hôm 24/9, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi thông tin được đăng tải, trên các diễn đàn mạng xã hội đã cùng nhau để lại lời chia buồn, cầu mong cho nữ ca sĩ ra đi thanh thản. Tuy nhiên, cùng ngay trong chiều ngày 28/9, cư dân mạng được dịp bất ngờ và hoang mang khi bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng chia sẻ thông tin kêu gọi mọi  người cầu nguyện cho Phi Nhung nhưng với lời lẽ đầy ác ý.

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Bài viết ác ý về Phi Nhung - Ảnh:Chụp màn hình

Thậm chí, bài đăng còn được một page quen thuộc khác mang tên con trai của bà Hằng cũng đã chia sẻ lại bài viết như một cách đồng tình với quan điểm trên.

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Một tải tài khoản khác đã chia sẻ lại bài viết - Ảnh:Chụp màn hình

Sự việc khi ấy đã nổ ra một trên tranh cãi dữ vội. Một số ý kiến cho rằng "nghĩa tử là nghĩa tận", bà Hằng không nên nói như thế. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã phát hiện ra cả 2 trang Facebook đều giả mạo, muốn mượn bà Hằng để bịa chuyện lung tung.

Liên quan đến sự việc, trong buổi livestream tối quan, bà Phương Hằng cũng đã lên tiếng giải bày tâm sự và nói lên quan điểm của mình.

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Bà Phương HẰNG livestrea tối qua - Ảnh:Chụp màn hình

"Sáng giờ câu chuyện về ca sĩ Phi Nhung thì ai cũng vậy thôi, người đi trước kẻ đi sau, có ai mà lột da sống đời đâu. Cho nên đặc biệt là ở trên đời này không ai chọn cho mình được cái chết và ngày chết. 

Tôi và cô ấy có cái gì mà cứ phải vu khống cho tôi những điều đó, nếu tôi ăn ở không ra gì hay cái tâm tôi không tốt dù cho một phút giây thôi thì tôi sẽ nhận hậu quả và các con tôi sẽ lãnh những cái quả mà mẹ nó đã gây ra. 

Tôi không bao giờ suy nghĩ một cái điều gì cả cho nên lòng tôi rất thanh thản. Ai đó đã nói là chính người đó là mong muốn điều đó nên mới có thể nói ra những lời vu khống cho tôi" - bà Hằng nói trong livestream.

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Trước giờ livestream "nóng", bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải tâm thư tâm sự đôi điều về sự trở lại lần này của bà.

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