Xuất hiện ổ dịch mới tại Bệnh viện tư lớn nhất Thanh Hoá với hơn 2.000 cán bộ, nhân viên

Xã hội 30/08/2021 19:12

Trưa 30/8, tỉnh Thanh Hoá vừa ghi nhận thêm 1 điểm dịch có ca mắc Covid-19 mới tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (ở thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Theo thông tin của VOV, bệnh viện Đa khoa Hợp lực là bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hoá với hơn 2.000 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây. Đến hiện tại đã xác định có 7 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến điểm dịch này.

Ca dương tính đầu tiên là một nam bệnh nhân (sinh năm 1980, ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 29/8. Được biết, trước đó, từ ngày 2/8 đến 26/8, bệnh nhân tới chăm bố tại phòng 303-304, tầng 3, khoa Ung Bướu của Bệnh viên.

Đến ngày 26/8, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên về nhà. Đến 29/8, bệnh nhân đến Bệnh viện và được làm xét nghiệm sàng lọc bằng phương phát test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

6 ca bệnh sau đó liên quan đến điểm dịch này cũng đều là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

thanh hoa 1
Đây là bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Thanh Hoá với hơn 2000 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây  - Ảnh: VOV

Chùm ca bệnh Covid-19 hiện chưa rõ nguồn lây, toàn bộ toà A9 (tòa nhà 9 tầng) của Bệnh viện đã được phong toả. Bên cạnh, kiểm soát nghiêm ngặt các tầng 2, 3, 4 và tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, điều trị cho đến khi có thông báo mới.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp Lực cho biết, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát: "Chúng tôi đã tạm thời kiểm soát được. Đến thời điểm này việc đón tiếp bệnh nhân tạm dừng, thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng tôi đã xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, cả bệnh viện, người lao động hơn 2 nghìn người nhưng đã cho xét nghiệm hết và đang kiểm soát tốt tình hình".

Đến sáng 30/8, lực lượng chức năng đã truy vết được tổng cộng hơn 107 người là F1 của 7 bệnh nhân. Trong đó, có 40 người là nhân viên y tế của Bệnh viện, còn lại chủ yếu là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân.

Ngành chức năng địa phương cũng đã phát đi thông báo, đề nghị các công dân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực từ ngày 15/8 trở lại đây phải đến ngay Trạm y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ và các biện pháp phòng chống dịch.

Thanh Hoá: Truy nã đối tượng dùng dao chém vợ tại xưởng may gây thương tích đến 42%

Thanh Hoá: Truy nã đối tượng dùng dao chém vợ tại xưởng may gây thương tích đến 42%

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thắng về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng Thắng đã trốn khỏi địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   chùm ca bệnh covid-19 mới ổ dịch mới Thanh Hoá Thanh Hoá có ổ dịch mới

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số