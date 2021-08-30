Trưa 30/8, tỉnh Thanh Hoá vừa ghi nhận thêm 1 điểm dịch có ca mắc Covid-19 mới tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (ở thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Theo thông tin của VOV, bệnh viện Đa khoa Hợp lực là bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hoá với hơn 2.000 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây. Đến hiện tại đã xác định có 7 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến điểm dịch này.

Ca dương tính đầu tiên là một nam bệnh nhân (sinh năm 1980, ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 29/8. Được biết, trước đó, từ ngày 2/8 đến 26/8, bệnh nhân tới chăm bố tại phòng 303-304, tầng 3, khoa Ung Bướu của Bệnh viên.

Đến ngày 26/8, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên về nhà. Đến 29/8, bệnh nhân đến Bệnh viện và được làm xét nghiệm sàng lọc bằng phương phát test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

6 ca bệnh sau đó liên quan đến điểm dịch này cũng đều là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Đây là bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Thanh Hoá với hơn 2000 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây - Ảnh: VOV

Chùm ca bệnh Covid-19 hiện chưa rõ nguồn lây, toàn bộ toà A9 (tòa nhà 9 tầng) của Bệnh viện đã được phong toả. Bên cạnh, kiểm soát nghiêm ngặt các tầng 2, 3, 4 và tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, điều trị cho đến khi có thông báo mới.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp Lực cho biết, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát: "Chúng tôi đã tạm thời kiểm soát được. Đến thời điểm này việc đón tiếp bệnh nhân tạm dừng, thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng tôi đã xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, cả bệnh viện, người lao động hơn 2 nghìn người nhưng đã cho xét nghiệm hết và đang kiểm soát tốt tình hình".

Đến sáng 30/8, lực lượng chức năng đã truy vết được tổng cộng hơn 107 người là F1 của 7 bệnh nhân. Trong đó, có 40 người là nhân viên y tế của Bệnh viện, còn lại chủ yếu là bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân.

Ngành chức năng địa phương cũng đã phát đi thông báo, đề nghị các công dân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực từ ngày 15/8 trở lại đây phải đến ngay Trạm y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ và các biện pháp phòng chống dịch.

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