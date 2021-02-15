Xuất hiện chiêu trò lừa đảo gửi tin nhắn ‘lì xì đầu năm’

Ngày 15/2, Công an TP Hà Nội thông tin về thủ đoạn nhắn tin “lì xì đầu năm” xuất hiện qua điện thoại. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi nhằm kiểm soát các thông tin của người dùng.
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Theo đó, nội dung được gửi đến trong các tin nhắn “lì xì đầu năm” có nội dung kèm đường dẫn đến các trang web lừa đảo (có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng).
Cụ thể, để nhận được “lì xì” như lời nhắn, bạn phải truy cập vào trang web và làm theo các chỉ dẫn, bao gồm việc điền 1 số thông tin cá nhân như số điện thoại, tài khoản ngân hàng…
Công an TP Hà Nội cho biết, khi nhập các thông tin vào trang web lừa đảo, các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản ngân hàng của người dân. Bằng phương thức, thủ đoạn trên, nhiều người đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn trong tài khoản của họ.
Trước tình hình này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, không vì lợi nhuận trước mắt mà vội vã làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, người dân cũng nên trang bị các kiến thức liên quan như tên miền đã đăng kí với cơ quan thẩm quyền ở Việt Nam là (.vn) hoặc (.com.vn). Các trang web đăng ký tên giống nhưng đuôi khác như (.vip), (.top)... đều là giả mạo.
Bên cạnh đó, người dân hoàn toàn có thể gọi điện thoại trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để kiểm tra lại thông tin; phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra, người dân cần tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.