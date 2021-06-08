Xưa có siêu đám cưới 10.000 khách, nay bà Phương Hằng mở ‘tiệc rượu online’ mời cả nước kỉ niệm 15 năm ngày cưới

Xã hội 08/06/2021 18:29

Phương Hằng - Dũng "Lò Vôi" và những "cẩu lương" chất lượng cao.

Cặp vợ chồng quyền lực Nguyễn Phương Hằng – Huỳnh Uy Dũng đến với nhau không phải ở lúc xuân xanh. Trước đó, ông Dũng đã qua một lần đò (có 3 con riêng), còn bà Phương Hằng cũng đã có hai lần kết hôn và cũng có 3 con riêng. Được biết, đôi vợ chồng quyền lực Uy Dũng – Phương Hằng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, khi ấy ông Dũng đã thầm thương trộm nhớ bà Hằng. Thậm chí đại gia Dũng “Lò Vôi” còn đùa rằng kiện bà Hằng và phạt 6 tháng tù... ôm vì tội gây thương nhớ. Trước khi có “siêu đám cưới” vào ngày 8/6/2010, cặp đôi đã "sống thử" với nhau 4 năm.

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Vợ chồng ông Dũng 'Lò Vôi' và bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Về đám cưới của mình với ông xã, trong một lần livestream, bà Phương Hằng từng chia sẻ: “Quý vị biết không, đám cưới của tôi 10.000 khách mời, tôi làm 2 ngày 2 đêm. Lúc đó không phải hoa tươi ở đâu cũng dám chơi mà tôi đã chơi hoa tươi, cả Đại Nam rợp trời luôn. Riêng dàn bảo vệ khi ấy đã hơn 500 người...”.

Được biết, vì cả hai đều có công việc kinh doanh riêng và các mối quan hệ rộng rãi nên đám cưới đôi vợ chồng doanh nhân được tổ chức với quy mô vô cùng hoành tráng, lên đến khoảng 10.000 khách mời. Bên cạnh đó còn có 2.000 nhân viên của Đại Nam mặc áo dài xếp hàng từ cổng vào đến lễ đài để đón khách. Có thể nói, đám cưới của bà Phương Hằng và đại gia Dũng “Lò Vôi” khi đó là một sự kiện gây xôn xao nhiều mặt báo.

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Hình ảnh trong đám cưới của ông Dũng và bà Hằng - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, năm 2012, họ có một cậu con trai chung tên Huỳnh Hằng Hữu, là người được chỉ định sẽ thừa kế khối tài sản kếch xù của vợ chồng ông chủ Đại Nam sau này.

Vì là cặp vợ chồng đại gia quyền lực và nổi tiếng nên cuộc sống của họ có không ít thị phi bủa vây. Năm 2013, có tin đồn bà Nguyễn Phương Hằng đem tài sản của ông đi thế chấp vay tiền bên ngoài, còn ông Dũng thì bị tâm thần có chứng nhận của bác sĩ. Đối mặt với tin đồn, ông Dũng "Lò Vôi" treo thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được điều này. Sau đó bà Phương Hằng đã vạch mặt người tung tin đồn không ai khác ngoài chồng cũ của nữ đại gia.

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Ông Dũng sẵn sàng chi lớn để bảo vệ vợ, 'không ai được đụng tới vợ anh' - Ảnh: Internet

Năm 2015, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, ông Dũng đã tặng bà Hằng cặp khuyên tai hình trái tim bằng kim cương 30 cara trị giá 3 triệu USD. Đôi khuyên tai được thiết kế và chế tác theo mẫu riêng ở Singapore. Năm 2019, nhân dịp sinh nhật, bà Phương Hằng được ông xã tặng chiếc siêu xe Bentley Mulsannen trị giá hơn 40 tỷ đồng. Về phần mình, ông Dũng cho biết món quà khủng này không là gì so với những điều vợ mang đến cho mình.

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Đôi khuyên tai 3 triệu USD mà ông Dũng tặng vợ Ảnh: Internet
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Siêu xe Bentley Mulsannen (bên phải) là quà sinh nhật đại gia Dũng 'Lò Vôi' tặng vợ - Ảnh: Internet

Những món quà khủng trị giá hàng triệu đô vẫn chưa là gì so với loạt “ngôn tình” cặp đôi này dành cho nhau. Vợ chồng bà Phương Hằng nhiều lần khiến dân tình trầm trồ khi thoải mái trao nhau lời ngọt ngào dù không còn trẻ.

- "Tôi hỏi anh Dũng 8/3 anh tặng em cái gì? 'Tặng cho em cả cuộc đời rồi còn gì!', đó là lời nói của anh Dũng".

- "Cách đây 15 năm, tôi cũng một mình đi ngược dòng ngược gió về đến Bình Dương để mà giải cứu anh Huỳnh Uy Dũng".

- "Tôi không lấy của anh Dũng một đồng hay hai đồng mà tôi lấy tất cả tiền của anh Dũng rồi gộp với tiền riêng của tôi để làm từ thiện, dâng hiến hết cho đời. Tôi là Nguyễn Phương Hằng, tôi đi hiên ngang bên đời anh Dũng!".

- "Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm...".

- "Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay, đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời".

- "Nếu ai biết tôi, thích cách sống của tôi, thân thiện với tôi, đồng tình với những việc tôi đang làm thì xin cũng hãy dành tình thương đó cho vợ tôi. Vì tôi mà cô ấy đã chịu đựng những điều tưởng chừng không thể chịu đựng được và tha thứ những điều tưởng chừng không thể thứ tha".

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Tuy không còn trẻ nhưng cặp đôi vẫn cho mọi người 'ăn cẩu lương' chất lượng cao - Ảnh: Internet

Mới đây, trong tâm thư sướt mướt gửi đến ông xã Huỳnh Uy Dũng để kỷ niệm hành trình 15 năm gắn kết vợ chồng, đại gia Phương Hằng cho biết trong 15 năm bên nhau cả hai đã gặp nhiều sóng gió, khó khăn nhưng vẫn gắn bó keo sơn và tin tưởng đối phương đến hiện tại. Ngoài ra, “nữ hoàng livestream” còn thông báo sẽ mở "tiệc rượu online" để mời cả nước cùng chung vui kỉ niệm 15 năm ngày cưới.

Bị chỉ trích chiêu trò gây 'sóng gió' dư luận, bà Phương Hằng phản biện: 'Không làm vậy thì làm sao bóc mẽ được những người cần phải thanh lọc'

Bị chỉ trích chiêu trò gây 'sóng gió' dư luận, bà Phương Hằng phản biện: 'Không làm vậy thì làm sao bóc mẽ được những người cần phải thanh lọc'

Thời gian gần đây, bà Phương Hằng liên tục xuất hiện trên livestream, hết đòi tố cáo người này lại đòi bóc trần người kia khiến CĐM không khỏi xôn xao bàn tán. Mặc dù vẫn vấp phải một số chỉ trích nhưng nữ đại gia vẫn "theo đến cùng".

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