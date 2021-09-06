Xử phạt 2 người đàn ông không đeo khẩu trang, kê bàn uống trà ra giữa đường để chụp ảnh 'kỷ niệm' đăng lên Facebook

Xã hội 06/09/2021 17:01

2 người đàn ông không đeo khẩu trang, kê bàn ra giữa đường chụp ảnh kỷ niệm đăng Facebook trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo VOV đưa tin, chiều 5/9, UBND phường Diên Hồng, thành phố Pleiku (Gia Lai) đã xử phạt 2 người không đeo khẩu trang, kê bàn ra giữa đường để chụp ảnh đăng Facebook trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, sự việc diễn ra khoảng 8 giờ sáng 4/9, anh Vũ Văn T. (SN 1987) và Phạm Văn B. (SN 1975) cùng trú tại 46 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 2, phường Diên Hồng, TP Pleiku) đã kê bàn uống trà ra giữa đường Đinh Tiên Hoàng để chụp ảnh. Sau đó, anh Võ Văn T. đã đăng hình ảnh này lên Facebook cá nhân với dòng trạng thái: “Xóm chợ lớn họp nhau uống trà."

Xử phạt 2 người đàn ông không đeo khẩu trang, kê bàn uống trà ra giữa đường để chụp ảnh 'kỷ niệm' đăng lên Facebook - Ảnh 1

2 người dọn bàn ra giữa đường chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: Lao động

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 5/9, Công an phường Diên Hồng đã xác minh sự việc. Theo đó, 2 người này cho biết, thấy hàng xóm kê bàn chụp ảnh kỷ niệm nên cũng làm theo. Chưa kể, trong quá trình ra đường chụp ảnh, 2 người này cũng không đeo khẩu trang.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, từ 28/8 - 5/9, tại thành phố Pleiku, Gia Lai đã có 93 người bị xử phạt vì vi phạm các quy định phòng, chống dịch, tổng số tiền 303 triệu đồng.

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