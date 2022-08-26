Lực lượng chức năng xác định, Pó đã dùng thanh sắt và con dao dạng liềm, hơ vào lửa nóng rồi dí vào người, tay, chân, dẫn đến việc 2 cháu bị bỏng nặng...

Liên quan đến vụ 2 cháu bé bị chú họ dùng thanh sát nóng 'dí' vào người, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 23/8, Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Minh đã đến Bệnh viện huyện Yên Minh, thăm và tặng quà hai cháu Kháng Mí S. (SN 2010) và cháu Kháng Mí D. (SN 2012), 2 cháu là anh em ruột, cùng trú tại thôn Nà Liên, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Được biết, hai cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ bỏ đi Trung Quốc từ năm 2013, bố chết năm 2021, hiện sống với ông nội 80 tuổi. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh điều tra theo quy định.

Được biết, hai cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ bỏ đi Trung Quốc từ năm 2013, bố chết năm 2021, hiện sống với ông nội 80 tuổi - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, công an huyện Yên Minh (Hà Giang) đang tạm giữ đối tượng Kháng Mí Pó (SN 1993, trú tại xã Du Gìa, huyện Yên Minh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân là 2 anh em ruột, cháu Kháng Mí S. (SN 2010) và cháu Kháng Mí D. (SN 2012). Vào ngày 12/8, D. và S. đã bị chú họ là Kháng Mí Pó dùng thanh sắt và con dao dạng liềm hơ vào lửa nóng dí vào người, tay, chân dẫn đến bị bỏng nặng. Sau khi thực hiện hành vi, Pó đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Tới ngày 18/8, Pó tới Công an huyện Yên Minh để đầu thú về hành vi của mình.

Về phía 2 cháu bé đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh.

Bực tức, người chú họ nhẫn tâm nung nóng sắt và dao 'tra tấn' dã man hai cháu nhỏ Bực tức với 2 cháu họ, đối tượng đã dùng thanh sắt và 1 con dao dạng liềm hơ vào lửa nóng rồi dí vào người, tay, chân hai cháu, dẫn đến bị bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-gia-canh-bi-thuong-cua-2-chau-be-bi-chu-ho-dung-thanh-sat-nung-nong-tra-tan-da-man-vao-nguoi-495995.html