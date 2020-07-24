Nhân dịp nghỉ hè, chị T. về Đồng Nai đón con lên Sài Gòn chơi thì không may gặp tai nạn. Chứng kiến con bị xe tải cán tử vong thương tâm, người mẹ gào khóc thảm thiết trong mưa khiến ai nấy xót xa vô cùng.

Mới đây, tại khu vực vòng xoay Thuỷ Châu (phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên 14 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 23/7, chị Phạm Thị T. (34 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo con trai tên Huỳnh Văn H. (14 tuổi) chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Đồng Nai về Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Dân Sinh

Khi đi đến khu vực vòng xoay Thuỷ Châu, xe máy của chị T. xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến hai mẹ con ngã ra đường. Chị T. chỉ bị xây xát ngoài da nhưng em H. thì bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Chứng kiến con trai tử vong trước mặt mình, người mẹ gào khóc thảm thiết, liên tục gọi tên con khiến mọi người vô cùng xót xa. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trên có mưa nên đường khá trơn trượt. Bên cạnh đó khu vực vòng xoay này cũng thường xuyên xảy ra tai nạn vì mật độ giao thông đông đúc.

Người mẹ gào khóc gọi tên con trong mưa khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa - Ảnh: Báo Dân Sinh

Theo Báo Dân Sinh, vợ chồng chị T. ở trọ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tranh thủ dịp nghỉ hè, chị về Đồng Nai đón con trai lên chơi thì xảy ra tai nạn đau lòng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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