Xót phận bé trai 2 tháng tuổi toàn thân bong tróc vì căn bệnh quái ác: 'Tôi biết làm gì để cứu con đây?'

Xã hội 29/07/2018 18:15

Ngay từ lúc chào đời, bé Trọng đã phải gánh chịu căn bệnh vảy nến toàn thân. Da trên cơ thể đứa trẻ bong tróc lớp này đến lớp khác, khô khốc, tứa máu, ngày đêm rên khóc vì đau đớn.

Căn bệnh quái ác

Tìm về căn nhà nhỏ nơi bé Thổ Trọng (2 tháng tuổi) đang ở, chúng tôi không khỏi xót xa khi bắt gặp cảnh đứa trẻ nằm co ro trên võng, da toàn cơ thể bong tróc từng mảng lớn hết lớp này đến lớp khác, khô khốc, để lộ lớp da non mỏng dính, tứa máu. Cái đầu của đứa trẻ trọc lóc. Đau rát khắp cơ thể khiến bé Trọng ngày đêm rên khóc.

Xót phận bé trai 2 tháng tuổi toàn thân bong tróc vì căn bệnh quái ác: 'Tôi biết làm gì để cứu con đây?' - Ảnh 1
Toàn thân bé Trọng bong tróc hết lớp này đến lớp khác, khô khốc, tứa máu vì căn bệnh vảy nến toàn thân- Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngồi bên cạnh cố gắng đút cho con uống chút sữa, chị Thị Oanh (24 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, mẹ bé Trọng) gạt nước mắt đau đớn khi nhắc đến bệnh tình của con trai. Chị Oanh cùng anh Thổ Xuân (28 tuổi) đều là người dân tộc Châu Ro, sinh ra trong những gia đình nghèo khó. Cách đây 2 năm, họ nên duyên vợ chồng. Bé Trọng là con trai đầu lòng. Trong suốt thời gian mang thai, chị vẫn đều đặn được chồng chở đến bệnh viện, phòng khám tư thăm khám. Bác sỹ đều có chung kết luận thai nhi phát triển khỏe mạnh.

"Con trai tôi sinh thiếu tháng, nặng 2,8kg. Khi sinh ra, toàn thân con bong tróc một lớp da mỏng, cứ nghĩ đó là dấu hiệu bình thường của trẻ sơ sinh nên vợ chồng tôi không đưa con đi thăm khám. Chỉ vài ngày sau đó, nhận thấy da con bong tróc lớp này qua lớp khác, khô khốc như da rắn, tôi vội đưa con đi khám thì được kết luận bị bệnh vảy nến toàn thân.

Điều đau đớn nhất là khi bác sỹ cho biết bệnh tình của con không có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn. Đây là một căn bệnh nan y và con tôi sẽ phải sống chung với nó suốt cuộc đời", chị Oanh khóc nghẹn.

Xót phận bé trai 2 tháng tuổi toàn thân bong tróc vì căn bệnh quái ác: 'Tôi biết làm gì để cứu con đây?' - Ảnh 2
Căn bệnh hoành hành khiến đầu bé Trọng không có lấy một cọng tóc - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vẫn không thôi hi vọng, dù con mới chào đời, sức khỏe yếu nhưng vợ chồng chị Oanh vẫn ôm con khắp các bệnh viện cầu cứu. Thế nhưng, đi đến đâu bác sỹ cũng khuyên gia đình nên chấp nhận số phận, lấy thuốc đưa về nhà tự điều trị cho con cho đỡ tốn kém.

"Tôi biết làm gì để cứu con đây"

Vợ chồng chị Oanh đều không có công ăn việc làm ổn định. Từ ngày lấy chồng rồi sinh con bệnh tật, chị Oanh chỉ biết ở nhà chăm sóc con, không làm gì để kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng lương bấp bênh của anh Xuân từ nghề bốc vác. Hôm nào bốc được nhiều hàng thì cũng được 200 nghìn tiền công, những hôm ít hàng thì ngày chỉ vài chục nghìn.

Vì điều kiện khó khăn, con cái bệnh tật nên chị Oanh quyết định ôm con về nhà bố mẹ ruột nương nhờ. Hàng ngày, mẹ của chị Oanh vừa bóc hạt điều vừa phụ giúp con gái chăm sóc cháu ngoại.

Xót phận bé trai 2 tháng tuổi toàn thân bong tróc vì căn bệnh quái ác: 'Tôi biết làm gì để cứu con đây?' - Ảnh 3
Người mẹ bất lực vì không thể gánh đau đớn thay con - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bệnh tật nên bé Trọng ít ăn ít ngủ, ngày đêm quấy khóc. "Kể từ lúc chào đời đến nay, chưa một ngày con tôi được sống bình yên. Con chỉ ngủ được khoảng 20 phút lại thức giấc, quấy khóc vì bệnh tật hành hạ. Tôi chỉ đứng nhìn thôi đã thấy đau đớn lắm, huống gì con đang phải gồng mình gánh chịu. Gía như tôi có thể gánh chịu bệnh tật thay con, để con có được sống những tháng ngày bình yên", chị Oanh đau đớn.

Bình quân mỗi tháng riêng tiền thuốc của bé Trọng đã tiêu tốn gần chục triệu đồng. Thuốc vừa uống, vừa xoa, có những loại mẹ uống con bú. Sống chung với bệnh tật, thuốc kháng sinh nên bé Trọng ngày càng nhỏ thó, 2 tháng tuổi chỉ nặng 3.4kg.

"Nghĩ đến tương lai mịt mù phía trước của con mà xót xa quá. Sao số phận con tôi lại nghiệt ngã thế này. Tôi biết làm gì để cứu con đây", hướng khuôn mặt buồn bã nhìn con trai, anh Xuân thở dài.

Mọi giúp đỡ cho bé Trọng xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Thị Oanh, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, ĐT: 0167.284.6521

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Vợ khù khờ, chồng mất sức lao động nhưng cùng lúc phải lo cho hai đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, đứa bị thiểu năng trí tuệ, đứa lại bệnh tim, teo phổi, tương lai mịt mù, sự sống mong manh.

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