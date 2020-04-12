Xôn xao clip chủ trọ giữ 50 triệu tiền cọc, đuổi người thuê ra khỏi nhà giữa mùa dịch

Theo thông tin lan truyền, cô gái ký hợp đồng thuê nhà trong 24 tháng với chi phí là 22 triệu đồng/tháng và đặt cọc 50 triệu đồng. Cô gái này vừa ở vừa cho một số người khác thuê lại.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh chủ nhà trọ đuổi người thuê giữa mùa dịch, không trả 50 triệu đồng tiền cọc ở quận 2 (TP.HCM) thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuy nhiên, bà chủ nhà cho rằng cô đã chậm đóng tiền nhà một tuần nên dứt khoát đuổi cô đi và không chấp nhận trả lại tiền cọc. Trong clip trên, cô gái nghẹn ngào mong bà chủ nhà chia sẻ khó khăn với mình. Một cán bộ công an cũng nhẹ nhàng thuyết phục bà chủ nhà nên suy nghĩ lại nhưng người này vẫn không thay đổi quyết định.

Sau khi ở và cho thuê được 14 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khách thuê của cô trả phòng về quê khiến cô gái không đủ tiền đóng cho bà chủ. Cô gái xin bà chủ thanh lý hợp đồng thuê trước thời hạn và trả lại cho cô một chút tiền đặt cọc.

Clip chủ nhà đuổi khách thuê vì chậm đóng tiền nhà 1 tuần gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng bà chủ nhà quá đáng, sống không có tình giữa lúc dịch bệnh hoành hành.

"Có cần phải quá quắt thế không? Biết bao chủ nhà trọ chủ động giảm tiền thuê, chia sẻ khó khăn với khách thuê thì bà này vẫn nhất quyết không chịu thiệt dù chỉ một đồng"; "Chủ nhà trọ chỗ tôi giảm tiền thuê 30% và hỗ trợ mỗi người 10 kg gạo. Vậy mà mẹ con bà này ghê thế"; "Thiết nghĩ trong hợp đồng nên có những điều khoản bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh... Chứ như này tội nghiệp cho người thuê quá"; "Tẩy chay nhà trọ này đi"...

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng chủ nhà không có nghĩa vụ bắt buộc phải trả lại tiền cọc cho cô gái vì các điều khoản trong hợp đồng đã được thỏa thuận.

"Cô gái kia cũng kinh doanh, mà làm ăn thì phải chấp nhận rủi ro chứ"; "Tôi thấy về lý thì bà chủ không sai. Nếu người ta chủ động san sẻ khó khăn với mình thì cảm ơn, còn không thì cũng chẳng trách được đâu"; "Lúc khách thuê làm ăn được, lãi mẹ đẻ lãi con có chia cho chủ trọ thêm đồng nào đâu, mà lúc thất bát lại muốn người ta bớt tiền cho"; "Mọi người nên suy nghĩ trên góc độ kinh tế nữa, không nên bị tình cảm chi phối mà chửi bới bà chủ nhà"; "Về lý chủ nhà không sai, về tình chủ nhà hơi ít. Cô bé thuê nhà để làm ăn thì phải hiểu là có rủi ro, và rủi ro thì mình phải tự gánh chịu"...

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.