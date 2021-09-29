Xôn xao bé gái lớp 4 bị cô giáo hoạnh họe đòi cho nghỉ học, bêu tên toàn lớp vì ... thả icon mặt cười vào tin nhắn?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video có nội dung liên quan đến việc một cô giáo yêu cầu học trò ra khỏi lớp vì thả nhầm icon trong group chat khiến không ít người bày tỏ bức xúc.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều địa phương đang tổ chức học online cho học sinh. Thực tế ghi nhận từ khi chuyển sang phương pháp học này, đã xảy ra nhiều tình huống oái oăm.

Sau đó, học sinh đã lên tiếng giải thích đó chỉ là sự hiểu lầm. Phụ huynh của em này cũng bày tỏ sự bức xúc khi cô giáo "bêu tên" con công khai trong nhóm chat.

Cụ thể, trong giờ học online môn Tiếng Anh, một cô bé lớp 4 đã thả icon mặt cười vào đoạn tin nhắn nhắc nhở làm bài tập của cô giáo. Không biết hành động của cô bé học sinh là vô tình hay cố ý nhưng giáo viên đã nhanh chóng nhắn tin vào group chat chung: "Bạn X lớp 4B thả icon mặt cười là ý bạn đang vui mừng đúng không ạ? Vậy bạn có thể dừng học Tiếng Anh nhé".

Tin nhắn thể hiện thái độ không hài lòng của cô giáo khi học sinh thả icon mặt cười vào tin nhắn của mình - Ảnh: Internet

Chia sẻ trong đoạn video đăng tải trên mạng, phụ huynh học sinh bức xúc bày tỏ: "Không biết icon mặt cười thể hiện điều gì mà cô giáo kêu con bé nghỉ học. Mới lớp 4, 10 tuổi việc sử dụng điện thoại chép bài trên Zalo thì rất dễ ấn nhầm vào thả cảm xúc. Một cô giáo thích nói gì thì nói sao?".

Được biết, phụ huynh của em học sinh này cũng đã nhắn tin riêng cho cô giáo để giải thích sự việc nhưng cô giáo không xem. Người này cũng gọi 3 cuộc điện thoại cho cô nhưng 1 cuộc thì tắt ngang, 2 lần từ chối không nghe máy.

Phụ huynh em học sinh cho biết đã nhắn tin riêng để giải thích nhưng cô giáo không xem. - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ giáo viên đã nhắn tin trong group chat cho rằng việc cứng rắn như vậy chỉ vì muốn nhắc nhở học sinh không nghịch điện thoại lung tung.

"Phụ huynh bình tĩnh nghe cô nói. Cô chỉ nhắn tin nói cho cháu hiểu và để sau này không điện thoại nhắn tin lung tung", cô giáo nhắn tin trong group chat.

Cô giáo nhắn tin vào nhóm chung để giải thích về hành động của mình - Ảnh: Internet

Nữ giáo viên này cũng cho biết thêm: "Phụ huynh có buồn khi mà một người giáo viên như cô rất nhiệt tình hướng dẫn học sinh như vậy mà lại nỡ lòng nào đưa cô ra để bình luận, trong khi cô hoàn toàn tâm huyết với học sinh".

Cô giáo cho biết mình rất "toàn tâm toàn huyết" với học sinh - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng đoạn video này, nhiều cha mẹ cũng cho rằng cô giáo đang nghiêm trong hóa vấn đề và cách xử lý không khéo léo. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp thả nhầm icon khi đọc tin nhắn.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông đối với giáo viên khi phải dạy học online và quản lý gián tiếp hàng chục em học sinh. Nhưng dù thế nào, hành động của cô giáo cũng có phần nóng vội và thiếu tinh tế, nhất là khi bêu tên học sinh trước mặt cả lớp như vậy.