Xinh đẹp nổi tiếng, một người phụ nữ ở Hà Nội vẫn phải ly hôn chồng vì dị tật không âm đạo bẩm sinh

Xã hội 27/01/2021 10:18

Bẩm sinh bị dị tật không âm đạo, không có kinh nguyệt, sinh hoạt tình dục khó khăn đã tạo nên sức ép khiến người phụ nữ đành phải li hôn chồng.

Mới đây, Bệnh viện E Trung ương (Hà Nội) đã tiếp nhận một trường hợp dị tật không âm đạo. Bệnh nhân là phụ nữ 56 tuổi, được nhận xét là một phụ nữ xinh đẹp nhưng phải li hôn chồng vì khiếm khuyết vùng kín.

Chị chia sẻ thời thiếu nữ, chị nổi tiếng với danh hiệu hoa khôi của một trường cấp 3 tại Hà Nội. Thế nhưng điều kì lạ là đến tuổi dậy thì, chị vẫn không có kinh nguyệt như bạn bè đồng trang lứa. Mặc dù được gia đình đưa đi thăm khám từ sớm nhưng tất cả những gì chị nhận được là kết luận chị sẽ không thể có con, các bác sĩ lúc ấy vẫn chưa nói rõ với chị về chứng dị tật không âm đạo.

Năm 22 tuổi, chị kết hôn và bắt đầu chuỗi ngày ám ảnh tràn đầy bởi những lần sinh hoạt tình dục đầy khó khăn, đau đớn với chồng. Sau đó, chị đành li hôn và chuyển vào TP.HCM sinh sống. Một khoảng thời gian sau, chị quay ngược lại Hà Nội và gửi gắm hi vọng vào lần thăm khám này.

Chia sẻ về ca bệnh, ThS. BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, nữ bệnh nhân này mắc hội chứng bất sản ống Muller, hay còn gọi là hội chứng Mayer - Rokitansky - Kuster - Hauser, là dị tật không có âm đạo bẩm sinh. Hình ảnh siêu âm và chụp MRI cho thấy, âm đạo bệnh nhân chỉ là dải xơ dài khoảng 1,5cm. Ngoài ra, bệnh nhân không có tử cung dù giới tính nữ. Các chỉ số hormone, nội tiết bị thiếu hụt do thiểu sản buồng trứng.

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Ekip tham gia phẫu thuật trường hợp dị tật không âm đạo của nữ bệnh nhân - Ảnh: Vietnamnet

Bệnh nhân được chỉ định tạo hình âm đạo bằng niêm mạc môi bé. Phương pháp này đạt cùng lúc nhiều mục đích, vừa tạo hình âm đạo vừa làm đẹp tầng sinh môn cho người bệnh. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Hiện tại, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt. Sau đó, bệnh nhân cần tiếp tục thực hiện nong giãn tại nhà trong 4-6 tháng để tránh dính.

Theo các chuyên gia, việc tạo hình âm đạo sẽ giúp cải thiện chất lượng sống của những người phụ nữ kém may mắn, giúp họ có thể tự tin trong đời sống tình dục, tạo cơ hội có thể thụ tinh nhân tạo và có con nhờ mang thai hộ.

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Từ khóa:   dị vật âm đạo đời sống tình dục ly hôn chồng

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