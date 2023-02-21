Đoạn clip dài 30 giây ghi lại cảnh 3 thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá vào nhân viên gác chắn ngay giữa đường ray tàu hỏa mặc cho các nhân viên gác chắn tàu khác can ngăn.

Theo thông tin từ VTV, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 20 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên hành hung các nhân viên gác chắn tàu Xuân Hà KM789 + 524 đoạn giao với đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Đoạn clip dài 30 giây ghi lại cảnh 3 thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá vào nhân viên gác chắn ngay giữa đường ray tàu hỏa mặc cho các nhân viên gác chắn tàu khác can ngăn. Một thanh niên mặc áo vàng còn nhặt đá ở đường ray đánh vào đầu nạn nhân.

Một người còn nhặt đá ở đường ray đánh vào đầu nhân viên gác chắn. Dù có người dân can ngăn nhưng nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục đánh người. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 19/2. Nhiều ý kiến trên mạng bày tỏ bức xúc về thái độ hung hãn, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng.

Dù có người dân can ngăn nhưng nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục đuổi đánh người - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 21/2, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn tàu trên địa bàn.

Công an đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố hình sự các đối tượng có liên quan trong vụ việc. Thượng tá Tám cũng cho hay hành vi của nhóm thanh niên trên có tính côn đồ, hung hãn, cần phải xử lý nghiêm.

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