Xác minh vụ nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng bị nhóm thanh niên hành hung dã man

Xã hội 21/02/2023 08:44

Đoạn clip dài 30 giây ghi lại cảnh 3 thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá vào nhân viên gác chắn ngay giữa đường ray tàu hỏa mặc cho các nhân viên gác chắn tàu khác can ngăn.

Theo thông tin từ VTV, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 20 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên hành hung các nhân viên gác chắn tàu Xuân Hà KM789 + 524 đoạn giao với đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Đoạn clip dài 30 giây ghi lại cảnh 3 thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá vào nhân viên gác chắn ngay giữa đường ray tàu hỏa mặc cho các nhân viên gác chắn tàu khác can ngăn. Một thanh niên mặc áo vàng còn nhặt đá ở đường ray đánh vào đầu nạn nhân.

Một người còn nhặt đá ở đường ray đánh vào đầu nhân viên gác chắn. Dù có người dân can ngăn nhưng nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục đánh người. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 19/2. Nhiều ý kiến trên mạng bày tỏ bức xúc về thái độ hung hãn, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng.

Xác minh vụ nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng bị nhóm thanh niên hành hung dã man - Ảnh 1
Dù có người dân can ngăn nhưng nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục đuổi đánh người - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 21/2, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn tàu trên địa bàn.

Công an đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố hình sự các đối tượng có liên quan trong vụ việc. Thượng tá Tám cũng cho hay hành vi của nhóm thanh niên trên có tính côn đồ, hung hãn, cần phải xử lý nghiêm.

Chân dung đối tượng hành hung nam shipper gãy cả hai tay ở Quảng Ngãi

Chân dung đối tượng hành hung nam shipper gãy cả hai tay ở Quảng Ngãi

Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trương Đình Nhạt để điều tra về vụ shipper Lâm Anh Đạt bị đánh gãy 2 tay.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân viên gác chắn tàu hành hung nhân viên gác chắn tàu hành hung nhân viên gác chắn

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 32 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?