Vào ngày hôm qua (2/3), bé trai này khi đang đi học tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Vạn Điểm thì có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sáng 3/3, lãnh đạo UBND xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an xác minh sự việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

Vào ngày hôm qua (2/3), bé trai này khi đang đi học tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Vạn Điểm thì có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khi đó, giáo viên phát hiện và báo cho phụ huynh, đề nghị bố mẹ bé trai đưa đi khám.

Nhiều người dân trên địa bàn theo dõi vụ việc - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, sau khi đưa vào bệnh viện, bé trai được xác định tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé trai bị ngã.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín thông tin thêm, do bố mẹ bé trai đều đi làm, bé trai chưa đủ tuổi tới trường mẫu giáo nên được gửi tại một điểm trông giữ trẻ tư nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra nguyên nhân.

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