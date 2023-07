Khi bị chở đi, cháu N. giằng co, không đồng ý nên người phụ nữ tăng tốc xe máy tẩu thoát.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, tối 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phạm Thị Bích Hằng (SN 1990, trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa).

Theo thông tin của Zingnews, trước đó, sáng 13/7, Phạm Thị Bích Hằng điều khiển xe máy đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, tọa lạc bên Quốc lộ 29 ở thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong gặp nhóm trẻ đang ngồi chơi trên ghế đá ở sân trường. Hằng hỏi mượn điện thoại của cháu Trần Quỳnh N. (SN 2011, trú ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong) nhưng bị từ chối.

Hằng cầm tay kéo cháu N. đưa lên xe máy chở theo Quốc lộ 29 xuống chợ Phú Thứ ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa rồi đi lấy mũ bảo hiểm ra đưa cho cháu N. đội mới chở về lại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

Cháu N. giằng co, không đồng ý, nên Hằng tăng tốc xe máy tẩu thoát. Cùng lúc đó người thân trong gia đình cháu N. trên đường tìm kiếm đã phát hiện cháu đứng trước cổng chợ Phú Thứ nên đưa về nhà, báo cáo vụ việc cho Công an xã Hòa Phong.

Đến sáng 14/7, tổ công tác của Công an thị trấn Phú Thứ phát hiện, tạm giữ Phạm Thị Bích Hằng. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Công an huyện Tây Hòa làm rõ người phụ nữ này từng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

