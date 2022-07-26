Xác định danh tính tử thi đang phân hủy tại gốc cây ở Bắc Giang

Xã hội 26/07/2022 10:03

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiếp nhận trình báo của người đàn ông về nghi vấn thi thể người đàn ông tử vong ở gốc cây là em trai của anh.

Theo thông tin từ Zing News, liên quan đến quá trình điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, tối ngày 25/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của người này.

Sau khi Công an huyện Lục Nam phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, sáng ngày 25/7, anh Trịnh Đình Hóa (34 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã đến trình báo về việc nghi nạn nhân tử vong là em ruột của anh.

Danh tính người này là anh Trịnh Đình H. (32 tuổi, ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Theo trình báo của anh Hóa, khoảng một tháng trước, em trai của anh từ Thanh Hóa đi huyện Lục Nam làm thợ xây. Sau đó, gia đình mất liên lạc với anh H..

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã thu mẫu tóc của anh Hóa để giám định ADN, so sánh với mẫu của người tử vong.

Xác định danh tính tử thi đang phân hủy tại gốc cây ở Bắc Giang - Ảnh 1
Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi (Nguồn Công an tỉnh Bắc Giang) - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin từ báo Công Lý, trước đó, khoảng 18 giờ ngày 24/7, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của bà Phạm Thị Hải (trú tại tổ dân phố Phố, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) về việc phát hiện thi thể nam giới, chưa rõ danh tính, đang trong quá trình phân huỷ ở tư thế nằm ngửa, tại vị trí dưới gốc cây phượng bên trái cổng ra vào bãi tập kết than của ông Đặng Sơn Tùng (tổ dân phố Chàng, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị trấn Đồi Ngô tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nạn nhân khoảng 35 tuổi, cao 1m63.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà nghỉ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh và lá ngón

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà nghỉ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh và lá ngón

Căn cứ theo bức thư và số lá ngón người đàn ông để lại tại hiện trường, nguyên nhân cái chết do nạn nhân tự tử.

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