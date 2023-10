“Vượt khó” mùa giãn cách: Người chơi hệ khỏe mạnh sẽ làm gì?

Hai manh mối quan trọng mà cơ quan công an đang tiến hành tập trung điều tra là Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (Đại Kim, Hoàng Mai) nơi cơ quan công an tìm thấy chiếc xe của ông C. và căn nhà trên nhà mặt phố Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương).