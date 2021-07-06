“Vượt khó” mùa giãn cách: Người chơi hệ khỏe mạnh sẽ làm gì?

Nâng cao sức khỏe qua việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng , khoa học, an toàn thực phẩm… là chuyện ai cũng biết. Các mẹ lại càng hiểu điều này rõ nhất vì họ thường là người chăm lo bữa ăn cho cả nhà. Chuyện đi chợ, nấu ăn trước đây ngày nào cũng làm, thế mà giờ thật đau đầu vì mùa giãn cách “ập đến”, các khu chợ đóng cửa, mọi người hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc…

“Ngoài bữa ăn chính đủ chất, tủ lạnh nhà mình luôn có sẵn sữa và trái cây để các con bổ sung thêm dinh dưỡng, vitamin. Sữa thì mình đặt hàng online nên cũng rất tiện. Nhà mình duy trì việc uống 1 đến 2 hộp sữa mỗi ngày, thi thoảng hai mẹ con cùng trổ tài làm sinh tố, mứt hay sữa chua trộn với các loại trái cây rồi chia sẻ lên Facebook với bạn bè các món lạ lạ, cũng rất vui”, chị Thanh vui vẻ kể lại.

Rất nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới, chị Châu Thanh Thanh (Quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ về cách mình chăm lo bữa ăn, dinh dưỡng cho gia đình. Ngoài việc lên kế hoạch đi mua thực phẩm sao cho nhanh-gọn, liệt kê trước các món đồ cần thiết, ưu tiên đồ có thể cất trữ được dài ngày, thì chị còn tận dụng khoảng sân nhỏ để trồng mấy chậu rau xanh. Ngoài ra, theo chị, việc phải ứng biến để làm các món ăn ngon với những nguyên liệu có sẵn trong nhà cũng rất thú vị, thay vì như trước đây, đi chợ dễ dàng nên cứ mua nhiều rồi lại quên không dùng đến…

Những bữa cơm gia đình thơm ngon, vui vẻ của nhà chị Thanh Thanh “mùa giãn cách” thường được chị chia sẻ trên Facebook cá nhân

Nếu chia sẻ của các mẹ thường xoay quanh các bữa ăn, thì sống khỏe mạnh với Gen Z có vẻ thiên về chủ đề thể dục, thể thao. Khi phòng gym, công viên đều đóng cửa, các bạn trẻ vẫn sáng tạo ra nhiều cách để vận động tại nhà. Thậm chí nhiều bạn còn chọn hình thức tập thể dục là dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa hết sức vui nhộn…

Bạn Nhung Hoàng (Quận 1, TP.HCM) là một bạn trẻ tích cực chia sẻ trên trang cá nhân về việc tập thể dục, vận động tại nhà khi bạn tham gia chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh”. “Vài hôm đầu, ở trong nhà suốt cứ thấy ù lì, uể oải. Mình nảy ra ý rủ cả hội bạn tập thể dục trực tuyến. Mỗi người được phân công tìm bài tập để cho cả nhóm tập theo. Tập theo nhóm nên không lười biếng “trốn”được. Mình khỏe, mọi người cũng khỏe, vui mà rất hiệu quả nha.” – Nhung Hoàng chia sẻ.

Facebooker Nhung Hoàng trong buổi tập thể dục “online” cùng hội bạn thân tại nhà

Trong không khí người người tập luyện tại nhà để nâng cao sức khỏe, nhiều “chiến sĩ nam” và “chiến sĩ nữ” từ các đoàn thanh niên đã đăng tải rất nhiều clip tập thể dục như nâng cao đùi, squat, nhảy dây... Đó là cách các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại nhiều tỉnh thành hưởng ứng chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” trên mạng xã hội. Các bài đăng đều kèm theo hashtag #VinamilkcungVietNamkhoemanh #VaccineCovid19chotreem để vừa khuyến khích tập luyện, khỏe mạnh, vừa đóng góp cho cộng đồng thông qua chương trình này.

Các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ hưởng ứng chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” đầy hăng say

Lạc quan và tích cực - từ nơi tuyến đầu đến cuộc sống đời thường

Trong những ngày mà Covid-19 đang gieo “nốt trầm” ở nhiều nơi, chính từ nơi tuyến đầu, có một nguồn cảm hứng mạnh mẽ về sự tích cực, lạc quan được lan tỏa. Đó là chàng bác sĩ trẻ cắt tóc xông pha vào “điểm nóng” Bắc Giang với nụ cười thật tươi trên môi, là nữ nhân viên y tế vẫy tay chào con qua điện thoại với niềm vui ánh lên trong mắt, là những dòng chữ trên tấm áo bảo hộ thấm đẫm mồ hôi “Mệt chỉ là cảm giác” ...

Từ nơi tuyến đầu hay trong cuộc sống đời thường, chúng ta đều bắt gặp những câu chuyện thật ấm áp, lạc quan như vậy. Bạn đã từng thấy những phiên chợ 0 đồng giữa đại dịch, hay những bạn trẻ tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch, rồi người Sài Gòn cùng nhau nấu cơm để gửi tặng người nghèo…

Những câu chuyện về tuyến đầu xông pha chống dịch, hay sự sẻ chia yêu thường giữa đời thường đã được lan tỏa với nguồn cảm hứng tích cực

Sự nhân văn và tinh thần đó cần được lan tỏa để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp. Ai cũng có thể là một phần trong đó. Bất kỳ bạn chọn điều tích cực, khỏe mạnh nào như cùng con trồng cây; đánh đàn, ca hát hay chia sẻ về một quyển sách hay... đều có thể đóng góp vào sự “mạnh khỏe” chung của cả cộng đồng.

Thông điệp tươi sáng của chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” đã được chuyển tải qua những câu chuyện “ấm lòng” của Sài Gòn ngày giãn cách (Nguồn: Trung tâm tin tức VTV24)

Tuy “Bao giờ hết dịch?” vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn, nhưng nếu bạn chọn lối sống khỏe, lan tỏa thái độ tích cực, lạc quan thì sau những ngày giãn cách, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường với tâm thế khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Không chỉ vậy, hành động của mỗi người sẽ cộng hưởng và tạo nên nguồn năng lượng tích cực, giúp cộng đồng khỏe khoắn để vượt qua đại dịch. Mỗi chúng ta chọn lối sống khỏe, thì Việt Nam sẽ sớm ngày khỏe mạnh!

Hãy cùng lan tỏa lối sống khỏe, tinh thần khỏe qua chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” của Vinamilk. Với mỗi bài đăng trên Facebook, Instagram, Tiktok ở chế độ công khai, chia sẻ về những thói quen, hoạt động giúp bảo vệ, nâng cao sức khỏe thể chất và cả tinh thần, cùng 02 hashtag #VinamilkcungVietNamkhoemanh, #VaccineCovid19chotreem, Vinamilk sẽ đóng góp 50.000 đồng hỗ trợ vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi. Tổng ngân sách Vinamilk cam kết cho hoạt động này là 10 tỷ đồng. Chương trình không giới hạn số bài đăng tham gia của mỗi người.