Sau thời gian dài tạm dừng mọi hoạt động để tập trung chữa trị, mới đây Việt kiều Canada bị tạt axit đã đăng hình ảnh mới lên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.
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Vụ Việt kiều Canada bị tạt axit xảy ra vào tháng 2/2019 nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy tìm thủ phạm.
Mới đây, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quốc tịch Canada, quê Quảng Ngãi), nạn nhân bị tạt axit đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân khiến nhiều người vui mừng.
Trên Facebook, anh Nghiêm đăng tải hình ảnh nhiều đón Giáng sinh và năm mới cùng người thân, bạn bè tại Canada với những thay đổi rõ rệt.
Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, bạn gái của Duy Nghiêm) cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của hai người. Có thể thấy cặp đôi đã phần nào nguôi ngoai được ký ức đau buồn của năm cũ và hướng đến một năm mới may mắn, tốt đẹp hơn.
Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 40 tối 9/2, anh Võ Duy Nghiêm điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).
Từ phía sau bỗng xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát xe anh Nghiêm, dùng axit tạt vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng.
Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng rút dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm rồi tẩu thoát.
Hậu quả, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc. Công an huyện Bình Sơn đang mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ truy tìm thủ phạm.