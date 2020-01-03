Vụ Việt kiều Canada bị tạt axit: Bất ngờ với hình ảnh mới sau gần 1 năm gặp nạn

Xã hội 03/01/2020 10:19

Sau thời gian dài tạm dừng mọi hoạt động để tập trung chữa trị, mới đây Việt kiều Canada bị tạt axit đã đăng hình ảnh mới lên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Vụ Việt kiều Canada bị tạt axit xảy ra vào tháng 2/2019 nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy tìm thủ phạm. 

Mới đây, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quốc tịch Canada, quê Quảng Ngãi), nạn nhân bị tạt axit đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân khiến nhiều người vui mừng.

Trên Facebook, anh Nghiêm đăng tải hình ảnh nhiều đón Giáng sinh và năm mới cùng người thân, bạn bè tại Canada với những thay đổi rõ rệt.

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Ngày 2/1, anh đã đăng tải tấm hình mình đang ở phía Bắc Vancouver kèm lời chúc: Chúc mừng năm mới! - Ảnh: FBNV
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Đông đảo bạn bè cùng những người quan tâm đến anh Nghiêm đã gửi lời chúc mừng năm mới đến anh, đồng thời động viên anh cố gắng quên đi chuyện không tốt trong năm cũ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, bạn gái của Duy Nghiêm) cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của hai người. Có thể thấy cặp đôi đã phần nào nguôi ngoai được ký ức đau buồn của năm cũ và hướng đến một năm mới may mắn, tốt đẹp hơn. 

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'Mong chờ một năm 2020 thật tuyệt vời. Thời tiết thật đẹp và ấm áp. Trận cúm nhẹ này không thể ngăn cản tôi tận hưởng ngày đầu tiên của năm mới bên những người thân yêu. Đây sẽ là một năm của phiêu lưu, hạnh phúc và sức khỏe cho tất cả chúng ta. Chúc mừng năm mới nhé", chị Trâm viết trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

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Ngọc Trâm đăng ảnh đón Giáng sinh cùng bạn trai và gia đình: 'Tôi cảm thấy rất biết ơn dù phải trải qua một năm đầy sóng gió. Bất kể đã phải đối mặt với những gì, tôi rất vui vì trong Giáng sinh này được ở bên gia đình, bạn bè và đặc biệt là cùng một nửa đặc biệt của mình. Gửi lời chúc an lành đến tất cả mọi người trên thế giới' - Ảnh: FBNV

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Duy Nghiêm cũng đăng ảnh đón Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: FBNV

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 40 tối 9/2, anh Võ Duy Nghiêm điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Từ phía sau bỗng xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát xe anh Nghiêm, dùng axit tạt vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng.

Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng rút dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm rồi tẩu thoát.

Hậu quả, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc. Công an huyện Bình Sơn đang mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ truy tìm thủ phạm.

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Chị V. cho rằng, phiên sơ thẩm tuyên Hải 6 năm tù và bồi thường 618 triệu đồng là chưa thích đáng nên đã kháng cáo toàn bộ bản án.

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