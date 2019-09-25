Vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su: Nghi can thích xem phim 'đen' và chụp ảnh 'lừa tình'

Xã hội 25/09/2019 10:34

Nghi phạm trong vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su thường xuyên đăng hình dễ thương để "sống ảo" trên Facebook.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Chiêu bị tình nghi sát hại thiếu nữ V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức), nhân viên một quán cà phê tại huyện Châu Đức.

Trưa 21/9, Y. rời quán cà phê cùng Chiêu đến rừng cao su ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Sau khi quan hệ tình dục với cô gái, Chiêu dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Chiêu lấy xe máy, nữ trang và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Hiện trường vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin vụ án được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh và địa chỉ Facebook của Lê Bảo Chiêu trên nhiều hội nhóm và diễn đàn.

Trên Facebook cá nhân, Chiêu thường xuyên đăng ảnh phong cách dễ thương, hiền lành. Song ngoài đời, nghi phạm 17 tuổi lại có gương mặt hoàn toàn trái ngược.

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Chiêu tỏ ra 'lừa tình' trên Facebook... - Ảnh: FBNV
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...nhưng gương mặt thật thì hoàn toàn trái ngược - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Chiêu cũng có những status được đánh giá là bệnh hoạn, không bình thường. Điển hình như tâm sự đêm Trung Thu hôm 13/9 vừa qua.

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Chiêu tiết lộ sở thích bệnh hoạn - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của Chiêu, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận xỉa xói, lên án hành vi dã man của nghi phạm đối với thiếu nữ 16 tuổi.

Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su: Hé lộ chân dung nghi phạm

Vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su: Hé lộ chân dung nghi phạm

Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm 17 tuổi liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su. Sau khi 'quan hệ', hung thủ sát hại bạn gái rồi cướp tài sản bỏ trốn.

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