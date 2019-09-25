Theo lời khai ban đầu, Chiêu và Y. mới quen khoảng 1 tháng nay. Trưa 21/9, cả hai hẹn gặp nhau để cùng đi Vũng Tàu bằng xe máy của Y.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su , Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa nghi can Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức) về trụ sở lấy lời khai, điều tra nguyên nhân cái chết của em V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức).

Sau đó, Y. nói mình chưa đủ 16 tuổi và đe dọa bắt Chiêu đưa tiền, nếu không sẽ tố cáo công an việc Chiêu quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.

Đôi nam nữ không đi Vũng Tàu ngay mà qua nhà bạn Y. để rủ đi chơi cùng. Khi đi qua khu vực rừng cao su, Chiêu và Y. dừng lại và nảy sinh việc quan hệ tình dục.

Lo sợ, Chiêu dùng dao mang theo trong người đâm bạn gái nhiều nhát dẫn đến tử vong. Tiếp đó, Chiêu lấy điện thoại, nữ trang, xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi, vứt con dao cách nơi gây án khoảng 200 mét.

Chiêu mang điện thoại của Y. về sử dụng, đến tối cùng ngày mới tháo sim vứt đi. Còn đôi bông tai và xe máy được Chiêu mang đi bán với giá 24 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Chiêu, lời khai này cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng, theo Pháp Luật TP.HCM.

Chiếc xe máy của nạn nhân được công an thu giữ - Ảnh: PLO

Như đã đưa tin, rạng sáng 24/9, trong lúc đi cạo mủ cao su trong lô cao su thuộc ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân phát hiện một thi thể nữ giới đang trong tình trạng phân hủy nên báo công an.

Lê Bảo Chiêu thừa nhận sát hại thiếu nữ 16 tuổi trong rừng cao su - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân là em V.T.N.Y. (16 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị mất tích trước đó vài ngày. Theo người thân, vào trưa 21/9, em Y. rời quán cà phê về nhà để lấy xe máy đi chơi với bạn. Kể từ đó Y. mất tích và gia đình cũng không liên lạc được.

Cơ quan công an đã rà soát các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân, đồng thời truy tìm dấu vết chiếc điện thoại và xe máy của thiếu nữ. Đến trưa cùng ngày, công an đã xác định được nơi hung thủ mang xe máy của nạn nhân đi bán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định kẻ sát hại em Y. chính là Lê Bảo Chiêu. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.