Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm 17 tuổi liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su. Sau khi 'quan hệ', hung thủ sát hại bạn gái rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, Chiêu chính là hung thủ sát hại em V.T.N.Y. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức), nhân viên một quán cà phê tại huyện Châu Đức rồi cướp tài sản. Sau khi bắt giữ Chiêu, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Sau khi quan hệ trong rừng cao su, Lê Bảo Chiêu ra tay sát hại bạn gái 16 tuổi - Ảnh: Công Lý

Công an bắt giữ Lê Bảo Chiêu - Ảnh: Công Lý

Trưa 21/9, Y. rời quán cà phê cùng Chiêu đến rừng cao su ở xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Sau khi quan hệ tình dục với cô gái, Chiêu dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Chiêu lấy xe máy, nữ trang và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo người thân, sau khi về nhà lấy xe máy để đi chơi với bạn thì em Y. không quay về nhà. Điện thoại của Y. cũng không liên lạc được, gia đình đi tìm kiếm Y mấy ngày qua.

Phát hiện thi thể thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng - Ảnh: Internet

Cho đến 4 giờ sáng 24/9, một công nhân đi cạo mủ cao su phát hiện thi thể một cô gái đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, trên người không mặc quần nên báo công an.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân chính là thiếu nữ V.T.N.Y. Người ra tay sát hại Y. chính là Lê Bảo Chiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su: Bắt nghi phạm 17 tuổi Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm 17 tuổi liên quan đến vụ thiếu nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng cao su.

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