Liên quan tới vụ ô tô tông liên hoàn, kéo lê xe máy hơn 2km tại tỉnh Bình Dương, một nhóm người truy đuổi do bức xúc đã đập phá ô tô làm vỡ tất cả các kính trên xe.

Theo thông tin từ Dân Việt, vụ việc xảy ra vào tối ngày 23/4 trên Quốc lộ 13 thuộc tỉnh Bình Dương. Cụ thể, một số nhân chứng tại có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 21h cùng ngày, ô tô mang biển số 61K-050.67 do nam thanh niên điều khiển đã tông nhiều xe máy trên đường. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Việt Ngau sau khi đến trước uỷ ban phường Thuận Giao, một nhóm nam thanh niên đi xe máy đã có hành động đập phá ô tô, hậu quả khiến chiếc ô tô bị vỡ hết kính và thiệt hại ngoài thân xe khá nặng. Sự việc chỉ được dừng lại khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Dẫn theo nguồn tin từ Tiền Phong, công an phường Thuận Giao có mặt đã yêu cầu tài xế ra khỏi xe để giải quyết nhưng người này vẫn cố thủ trong xe. Sau khi được công an trấn an, tài xế mới chịu xuống xe và hợp tác. Chiếc ô tô bị đập vỡ cửa kính - Ảnh: Tiền Phong Công an sau đó tiến hành test ma tuý và lấy lời khai của tài xế đồng thời bảo vệ hiện trường. Ghi nhận cho thấy xe ô tô bị hư hỏng nặng phần thân, ngoài ra có 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Một số xe máy hư hỏng nhẹ, nạn nhân tiếp tục hành trình. May mắn là các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và không có thương vong.

Chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm xe ô tô - Ảnh: Tiền Phong Được biết, vị trí chiếc ô tô bị chặn lại cách hiện trường gây tai nạn hơn 2km. Bước đầu công an xác nhận, do trước đó 2 nam, 1 nữ trên xe ô tô có xảy ra mâu thuẫn với nhóm người trong một quán nhậu. Sau khi rời khỏi quán nhậu, chiếc ô tô chuẩn bị rời đi thì bị nhóm người chặn lại. Tài xế ô tô đã mất bình tĩnh tông vào các xe máy chắn đường và bị truy đuổi. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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