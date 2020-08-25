Vụ nữ sinh viên ném con mới đẻ vào khe tường ở Hà Nội: Ông ngoại đến nhận cháu

Liên quan đến vụ mẹ ném con vào khe tường ở Hà Nội, một người đàn ông tự xưng là ông ngoại đã đến nhận bé về và đang được làm thủ tục xét nghiệm ADN.

Liên quan đến vụ mẹ ném con vào khe tường ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, ông Ngô Quốc Trịnh, Phó chủ tịch Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cho biết người đàn ông xưng là ông ngoại cháu bé đã đến làm thủ tục nhận cháu về.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Nếu kết quả chứng minh cháu bé và người tự xưng là ông ngoại có quan hệ máu mủ, cơ quan chức năng sẽ bàn giao cháu bé cho gia đình.

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết em bé bị bỏ rơi đã khỏe hơn, có thể tự bú bình và không phải thở oxy và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch nữa.

Em bé bị bỏ rơi đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Khe tường hẹp nơi mọi người phát hiện bé sơ sinh - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18/8, người dân ở khu nhà trọ số 45, Đào Nguyên, Trâu Qùy (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp khoảng hơn 10cm.

Mọi người cùng đục tường cứu cháu bé ra ngoài, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Em bé được đưa vào BV huyện Gia Lâm cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên BV Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Qua xác minh, mẹ của em bé sơ sinh là N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Do có thai ngoài ý muốn, H. đã vứt bỏ con mới sinh vì sợ ảnh hưởng đến việc học và không muốn bị gia đình, bạn bè biết chuyện.

Phát hiện bé sơ sinh chưa cắt dây rốn, tím tái vì bị bỏ rơi bên đường giữa thời tiết lạnh Phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường chưa cắt dây rốn, làn da tím tái vì thời tiết lạnh giá, người dân đã đưa bé đến trạm y tế thăm khám.

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